Mežos jau izspraukušās pirmās gailenītes, bet to lasīšanas metodes dažiem šķiet nepieņemamas 0
Lai arī vasara mūs ar laikapstākļiem vēl nelutina, sēņu mīļiem gan ir paveicies – mežā jau atrodamas pirmās gailenes.
Savus pirmos atradumus vietnē “Threads” atrāda arī soctīklotāji. “Ja neesam pie puķēm, esam mežā. 🙂 Gaileņu sezona atklāta,” rakstīts ziedu uzņēmuma publikācijā. Pievienotajā fotoattēlā redzams, ka ir salasītas dažas saujas mazu gaileņu.
Lai arī sēņu laiks nes prieku, šoreiz citi sociālo mediju lietotāji izsaka sašutumu, redzot nofotografētās gailenes. Ļaudis pauž sašutumu par to, ka šajā gadījumā gailenes lasītas ar visām saknēm. Tāpat tiek pausta neapmierinātība arī par tik mazu gaileņu lasīšanu.