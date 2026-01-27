Tuvojas bargākais sals šajā ziemā: naktīs Latvijā gaidāmi līdz pat -30 grādi 0
Šīs nedēļas nogalē un nākamās nedēļas pirmajā pusē Latvijā gaidāms līdz šim lielākais sals šajā ziemā un sāks aizsalt Rīgas līcis, liecina jaunākās laika prognozes.
Tuvākajās dienās Eiropas ziemeļos pastiprināsies anticiklons un Baltijas valstīs ieplūdīs aukstāks gaiss no Arktikas. Janvāra pēdējā trešdienā Latvijas galējos dienvidos stipri snigs, pēc tam nokrišņu būs maz un sniega sega nekļūs biezāka, bet palielināsies ledus biezums upēs un ezeros, sāks aizsalt Rīgas līcis, ledus veidošanās pastiprināsies arī atklātā jūrā pie Kurzemes.
Prognozes gan var mainīties, jo anticiklons var atkāpties ciklona priekšā. Šādā gadījumā mākoņu un vēja dēļ sals būs mazāks.
Līdz šim zemākā gaisa temperatūra, kas šoziem reģistrēta Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu tīklā, ir -24,6 grādi 25. janvāra rītā Madonā un -24,7 grādi 20. -21. janvāra naktī Daugavpilī.
Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem šī un nākamā nedēļa Latvijā būs 6-10 grādus aukstāka par normu.
Vienlaicīgi 4. februārī noslēgsies gada tumšākais ceturksnis jeb solārā ziema, un 5. februāris būs solārā pavasara pirmā diena. Astronomiskais pavasaris iestāsies 20. martā, bet meteoroloģiskais pavasaris sāksies tad, kad diennakts vidējā gaisa temperatūra vismaz piecas dienas pēc kārtas pārsniegs nulles atzīmi.