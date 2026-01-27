Vidzemes piekraste ziemā 2026
Vidzemes piekraste ziemā 2026
LETA
8:45, 27. janvāris 2026
Ziņas Dabā

Šīs nedēļas nogalē un nākamās nedēļas pirmajā pusē Latvijā gaidāms līdz šim lielākais sals šajā ziemā un sāks aizsalt Rīgas līcis, liecina jaunākās laika prognozes.

Tuvākajās dienās Eiropas ziemeļos pastiprināsies anticiklons un Baltijas valstīs ieplūdīs aukstāks gaiss no Arktikas. Janvāra pēdējā trešdienā Latvijas galējos dienvidos stipri snigs, pēc tam nokrišņu būs maz un sniega sega nekļūs biezāka, bet palielināsies ledus biezums upēs un ezeros, sāks aizsalt Rīgas līcis, ledus veidošanās pastiprināsies arī atklātā jūrā pie Kurzemes.

Bargākais sals gaidāms no 30. janvāra. Paredzams, ka lielā valsts daļā gaisa temperatūra naktīs noslīdēs zem -20 grādiem un vietām austrumos var sasniegt -30 grādus. Reizēm arī dienas vidū gaisa temperatūra dažviet Latvijā, iespējams, svārstīsies ap -20 grādiem.
Prognozes gan var mainīties, jo anticiklons var atkāpties ciklona priekšā. Šādā gadījumā mākoņu un vēja dēļ sals būs mazāks.

Līdz šim zemākā gaisa temperatūra, kas šoziem reģistrēta Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu tīklā, ir -24,6 grādi 25. janvāra rītā Madonā un -24,7 grādi 20. -21. janvāra naktī Daugavpilī.

Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem šī un nākamā nedēļa Latvijā būs 6-10 grādus aukstāka par normu.

Vienlaicīgi 4. februārī noslēgsies gada tumšākais ceturksnis jeb solārā ziema, un 5. februāris būs solārā pavasara pirmā diena. Astronomiskais pavasaris iestāsies 20. martā, bet meteoroloģiskais pavasaris sāksies tad, kad diennakts vidējā gaisa temperatūra vismaz piecas dienas pēc kārtas pārsniegs nulles atzīmi.

