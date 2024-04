Ugunsgrēkā naktsklubā Stambulā otrdien gājuši bojā vismaz 29 cilvēki, 02.04.2024. Foto: AFP/SCANPIX

Ugunsgrēkā naktsklubā Stambulā otrdien gājuši bojā vismaz 29 cilvēki, vēsta ziņu aģentūra “Anadolu”.

Viens cilvēks hospitalizēts ar smagiem ievainojumiem, ziņo “Anadolu”.

Ugunsgrēkā izdegusi 16 stāvu ēka Bešiktašas rajonā, Stambulas Eiropas daļā. Naktsklubā tobrīd tika veikti remontdarbi.

“Anadolu”, atsaucoties uz Stambulas gubernatora biroju, ziņoja, ka ugunsgrēks izcēlās ap pusdienlaiku ēkas apakšējos stāvos, kur atradās naktsklubs. Kas tieši izraisīja ugunsgrēku, pagaidām nav zināms, taču tas varētu būt izcēlies remontdarbu laikā.

Raidorganizācija “CNN Turk” ziņo, ka pieci cilvēki ir aizturēti, bet plašāku informāciju nesniedz. Prokuratūra sākusi izmeklēšanu.

