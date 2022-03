Ukrainā iegājis Baltkrievijas karaspēks

Ukrainas Čerņihivas apgabalā iegājis Baltkrievijas karaspēks.

Šīs ziņas apstiprinājis Ukrainas teritoriālās aizsardzības spēku “Ziemeļi” pārstāvis Vitālijs Kirilovs.

“Baltkrievija iesaistījusies karā. Čerņihivas apgabalā ienācis Baltkrievijas karaspēks,” paziņojumā apliecināja Kirilovs.

Slabinas, Pakuļas un Mihailo-Kocjubinskes ciema iedzīvotāji ziņo, ka novērojuši ar baltu apli atzīmētas militārās tehnikas pārvietošanos.

Līdz ar tehnikas pārvietošanos tiek slāpēti mobilie sakari.

Kā ziņo Mihailo-Kocjubinskes iedzīvotāji, plkst.11.30 braukusi baltkrievu kolonna, kurā bijušas 33 tehnikas vienības, tostarp 11 reaktīvie daudzstobru mīnmetēji “Grad”.

Mobilie sakari tiek slāpēti, kolonna devusies Slabinas un Pakuļas virzienā.

BREAKING:

Belarusian troops entered Chernihiv region. The information was confirmed by the spokesman of the regional department of the Terror Defense Forces "North" Vitaly Kirilov.

— KyivPost (@KyivPost) March 1, 2022