Ir gaidāms, ka pirmie 10 ASV tanki “Abrams” ieradīsies Ukrainā septembra vidū, ziņoja interneta izdevums “Politico”, atsaucoties uz ziņu avotiem.

Izdevums atzīmēja, ka Ukraina septembra vidū saņems pirmos 10 no 31 tanka “Abrams”, kurus tai apsolīts piegādāt.

Rietumvalstu amatpersonas cer, ka šo tanku ierašanās dos Ukrainas bruņotajiem spēkiem priekšrocību, kas nepieciešama, lai pretuzbrukumā pārrautu Krievijas aizsardzību.

ASV Aizsardzības ministrijas pārstāvis sacīja, ka 10 no 70 tonnas smagajiem tankiem pašlaik atrodas Vācijā, kur notiek to galīgā atjaunināšana, pēc kuras tie tiks nosūtīti uz Ukrainu.

“ASV apņemas paātrināt 31 tanka piegādi Ukrainai līdz rudenim,” sacīja Pentagona pārstāvis pulkvedis Mārtins O’Donels. Viņš tomēr atteicās nosaukt konkrētus termiņus.

“Politico” raksta, ka Ukrainas karavīru grupa ir pabeigusi apmācības programmu ASV tanku “M1 Abrams” izmantošanai. Apmēram 200 ukraiņu tika apmācīti uz mācību tankiem ASV armijas poligonos Vācijā, pavēstīja O’Donels.

ASV augusta sākumā oficiāli apstiprināja pirmās tanku “Abrams” partijas piegādi Ukrainai, un tie ieradīsies Ukrainā līdz rudens sākumam.

ASV maijā Vācijā sāka apmācīt Ukrainas karavīrus šo tanku izmantošanai. 31 tanku, kas paredzēti Ukrainai, vairākus mēnešus atjaunināja un sagatavoja piegādei.

Pentagons aprīlī paziņoja, ka plāno līdz gada beigām nodot Ukrainai tankus “M1 Abrams”.

ASV sūta vecākos M1A1 modeļus, nevis modernāko A2 versiju, kuru piegāde Ukrainai prasītu gadu. Kopumā ASV plāno nosūtīt 31 tanku, kas ir Ukrainas bataljona lielums.

