Ukrainas armija: Krievijas spēki tuvojas Kijevai no ziemeļaustrumiem un austrumiem

Krievijas spēki piektdien tuvojas Kijevai no ziemeļaustrumiem un austrumiem, paziņoja Ukrainas bruņotie spēki.

Krievijas karavīri cenšas apiet Čerņihivu, kur viņus atsitusi Ukrainas armija, lai uzbruktu Kijevai, sociālajā tīklā “Facebook” vēsta Ukrainas armija.

Paziņojumā piebilsts, ka Krievijas karaspēks dodas Kijevas virzienā no Konotopas, kuru tas kontrolē.

Map of clashes in the capital of #Ukraine pic.twitter.com/OfUDSYB8Df

