Ukraiņi Melnajā jūrā, izmantojot dronus, nogremdējuši krievu desantkuģi

Ziņa papildināta pl.12:36.

Ukrainas Bruņotie spēki kopā ar Aizsardzības ministrijas Galveno izlūkošanas pārvaldi (HUR) ceturtdien operācijā Melnajā jūrā Krimas piekrastē iznīcinājuši Krievijas lielo desantkuģi “Cezar Kuņikov”, pavēstīja Ukrainas armijas ģenerālštābs.

Uzbrukums veikts ar jūras trieciendroniem “Magura V5”, pavēstīja HUR.

Izlūkdienests arī publicējis uzbrukuma video.

“Pie šobrīd okupētās Krimas krasta netālu no Alupkas pilsētas notika uzbrukums ienaidnieka kuģim ar jūras trieciendroniem “Magura V5″,” teikts izlūkdienesta paziņojumā.

“Rezultātā kuģim “Cezar Kuņikov” tika izsisti kritiski caurumi kreisajā bortā, un tas sāka grimt,” norādīja HUR.

Kuģī “Cezar Kuņikov” var atrasties 87 apkalpes locekļi, bet “okupantu meklēšanas un glābšanas operācijai panākumu nebija,” teikts paziņojumā.

Droni “Magura” tiek ražoti Ukrainā.

Sākotnēji par triecienu kuģim Ukrainas mediji vēstīja, atsaucoties uz avotiem izlūkdienestā.

HUR operācijas rezultātā kuģis nogrimis, izdevumam “Ukrainska pravda” sacīja sarunbiedri no HUR.

Krievijas Aizsardzības ministrija iepriekš apgalvoja, ka naktī uz trešdienu pretgaisa aizsardzības spēki Melnās jūras akvatorijā it kā esot notriekusi sešus dronus.

Savukārt platformā “Telegram” parādījās informācija, ka Krimas dienvidu piekrastē Alupkas-Kaciveli rajonā kaut kas deg.

Šajā apvidū nelielā augstumā virs ūdens arī lidojuši divi helikopteri Mi-8.

Par to, ka droni trāpījuši lielajam desantkuģim, “Telegram” vēstīja arī kanāls “Krimskij veter”.

Vēlāk Krimas dienvidos Forosas rajonā pamanīts glābšanas helikopters Ka-27.

‼️ The AFU confirmed that they attacked the large landing ship Caesar Kunikov

The AFU General Staff has released a statement in which it officially confirmed the attack on the Russian large landing ship Caesar Kunikov in the Black Sea this morning.

The Ukrainian military claims… https://t.co/K6YzP05R7m pic.twitter.com/WB7f9A9Lgm

— NEXTA (@nexta_tv) February 14, 2024