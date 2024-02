ASV privātās misijas nolaišanās uz Mēness Foto. Scanpix/LETA. Ekrānšāviņi no “X”. Kolāža: LA.lv

VIDEO. “ASV ir atgriezušās uz Mēness!” Uz Zemes pavadoņa nolaidies pirmais ASV kosmosa aparāts vairāk nekā 50 gadu laikā Ieteikt







Uz Mēness piektdien nolaidies pirmais ASV kosmosa aparāts vairāk nekā 50 gadu laikā, paziņoja ASV Nacionālā aeronautikas un kosmosa pārvalde (NASA).

ASV uzņēmuma “Intuitive Machines” robots “Odysseus” plkst.1.25 pēc Latvijas laika nolaidās netālu no Mēness dienvidpola.

Pēc nolaišanās lidojuma vadības centram bija vajadzīgas vairākas minūtes sakaru nodibināšanai ar robotu.

The United States has landed its First Spacecraft on the Moon since 1972, as “Odysseus” a Nova-C Moon Lander produced by Intuitive Machines equipped with several NASA Science Payloads has Touched-Down tonight near the Moon’s South Pole and is now Transmitting a Faint Signal. pic.twitter.com/QV2FwXmQYV — OSINTdefender (@sentdefender) February 23, 2024

“Odysseus” ir pirmais ASV kosmosa aparāts, kas nolaidies uz Mēness kopš 1972.gada, kad ar kosmosa kuģi “Apollo 11” uz šīs planētas ieradās amerikāņu astronauti. “Odysseus” nogādājis uz Mēness sešus NASA zinātniskos instrumentus.

NASA vadītājs Bils Nelsons “Odyseeus” nolaišanos uz Mēness nodēvēja par triumfu.

“ ASV ir atgriezušās uz Mēness . Pirmo reizi cilvēces vēsturē komerciāls uzņēmums – amerikāņu uzņēmums – uzsāka un vadīja ceļojumu uz Mēnesi .

Un šodien ir diena, kas apliecina, ka NASA komerciālās partnerattiecības ir spēcīgas un daudzsološas,” sacīts Nelsona paziņojumā.

Dispečeriem bija jārisina tehniska problēma, kas gandrīz apturēja misiju vēl pirms nosēšanās sākuma.

“Odysseus” lāzeri, kuriem bija jāaprēķina aparāta atrašanās augstums un ātrums, nedarbojās pareizi.

Tomēr uz “Odysseus” atrodas daži eksperimentāli NASA lāzeri, un inženieri spēja tos savienot ar navigācijas datoriem.

Pēc “Odysseus” nolaišanās robota nebija nekāda signāla. Taču pēc vairākām minūtēm tika izveidots sakaru savienojums, lai gan vājš.

Your order was delivered… to the Moon! 📦@Int_Machines‘ uncrewed lunar lander landed at 6:23pm ET (2323 UTC), bringing NASA science to the Moon’s surface. These instruments will prepare us for future human exploration of the Moon under #Artemis. pic.twitter.com/sS0poiWxrU — NASA (@NASA) February 22, 2024

Tas radīja zināmas bažas par nolaišanās moduļa stāvokli.

Tomēr pēc pāris stundām “Intuitive Machines” ziņoja, ka “Odysseus” atrodas vertikāli un no tā tiek saņemti dati, tostarp attēli.

Uz apvidu, kur nolaidies “Odysseus”, NASA apsver iespēju vēl šajā desmitgadē nosūtīt astronautus programmas “Artemis” ietvaros.

“Odysseus” tika palaists pagājušajā nedēļā no Kanaveralas zemesraga Floridā ar uzņēmuma “SpaceX” raķeti “Falcon 9”.

Your package was successfully delivered… to the Moon! 📦@Int_Machines‘ uncrewed lunar lander successfully landed at 6:23 pm ET, carrying six @NASA instruments to the Moon’s surface. These instruments will help us pave the way for future human and robotic #Artemis missions! pic.twitter.com/wkIsXBmF6V — NASA 360 (@NASA360) February 23, 2024