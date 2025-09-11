Uzsākta izmeklēšanu par kūdīšanu uz naidu. Francijā pie mošejām izvietotas cūku galvas 0
Cūku galvas pie mošejām Francijā ir atstājuši “ārvalstu pilsoņi, kas nekavējoties atstāja valsti”, trešdien paziņoja Parīzes prokuratūra. Prokuratūra kā šīs rīcības motīvu minēja “skaidru vēlmi izraisīt nekārtības” Francijā.
Prokurori uzsāka izmeklēšanu, kad otrdien pie vairākām mošejām Parīzes reģionā tika atrastas deviņas cūku galvas.
Par to ziņoja arī raidsabiedrība BFMTV.
Videonovērošanā bija redzams, kā divi vīrieši ar to pašu automašīnu ierodas Parīzē, bet pēc tam atstāj cūku galvas vairāku mošeju priekšā, paziņoja prokuratūra.
Aizdomās turētie, domājams, izmantoja Horvātijas telefonsakarus. Tos izsekojot, tika konstatēts, ka viņi otrdienas rītā šķērsojuši Francijas-Beļģijas robežu pēc šo noziegumu izdarīšanas.
Policija ir uzsākusi izmeklēšanu par kūdīšanu uz naidu, ko saasina rasu vai reliģiska diskriminācija, paziņoja Parīzes policijas priekšnieks Lorāns Nunjess.
Uz vairākām no šīm cūku galvām ar zilu tinti bija uzrakstīts Francijas prezidenta Emanuela Makrona uzvārds.
Nunjess atzina, ka ir iespējamas paralēles ar agrāk notikušiem incidentiem, kas saistīti ar “ārvalstu iejaukšanos”.
Jūnijā sākumā Francijā trīs serbi tika apsūdzēti vandalismā pret ebreju objektiem. Izmeklētājiem ir aizdomas, ka šo vandalismu atbalstīja Krievija.
Vairākas ES valstis ir ziņojušas par naida pret musulmaņiem un antisemītisma pastiprināšanos, kopš palestīniešu teroristu grupējuma “Hamās” asiņainais uzbrukums Izraēlai 2023.gada 7.oktobrī izprovocēja Izraēlas karu pret “Hamās” šī grupējuma pārvaldītajā Gazas joslā.