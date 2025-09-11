Montreijas mērs, kuru atbalsta Sēnas-Sendenī departamenta vietējās padomes prezidents uzrunā ticīgos Islah mošejā pēc tam, kad 2025. gada 9. septembrī no rīta tika atrasta cūkas galva, kas bija atstāta pie mošejas ieejas.
Foto. Scanpix/LETA/Bertrand GUAY / AFP

Uzsākta izmeklēšanu par kūdīšanu uz naidu. Francijā pie mošejām izvietotas cūku galvas

LETA
7:42, 11. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Cūku galvas pie mošejām Francijā ir atstājuši “ārvalstu pilsoņi, kas nekavējoties atstāja valsti”, trešdien paziņoja Parīzes prokuratūra. Prokuratūra kā šīs rīcības motīvu minēja “skaidru vēlmi izraisīt nekārtības” Francijā.

Prokurori uzsāka izmeklēšanu, kad otrdien pie vairākām mošejām Parīzes reģionā tika atrastas deviņas cūku galvas.

Lauksaimnieks Normandijas reģionā pastāstīja izmeklētājiem, ka divi cilvēki automašīnā ar Serbijas numurzīmēm nopirkuši no viņa vairākas cūku galvas.

Par to ziņoja arī raidsabiedrība BFMTV.

Videonovērošanā bija redzams, kā divi vīrieši ar to pašu automašīnu ierodas Parīzē, bet pēc tam atstāj cūku galvas vairāku mošeju priekšā, paziņoja prokuratūra.

Aizdomās turētie, domājams, izmantoja Horvātijas telefonsakarus. Tos izsekojot, tika konstatēts, ka viņi otrdienas rītā šķērsojuši Francijas-Beļģijas robežu pēc šo noziegumu izdarīšanas.

Policija ir uzsākusi izmeklēšanu par kūdīšanu uz naidu, ko saasina rasu vai reliģiska diskriminācija, paziņoja Parīzes policijas priekšnieks Lorāns Nunjess.

Islāmā cūka tiek uzskatīta par nešķīstu dzīvnieku un cūkgaļas lietošana uzturā ir aizliegta.

Uz vairākām no šīm cūku galvām ar zilu tinti bija uzrakstīts Francijas prezidenta Emanuela Makrona uzvārds.

Nunjess atzina, ka ir iespējamas paralēles ar agrāk notikušiem incidentiem, kas saistīti ar “ārvalstu iejaukšanos”.

Jūnijā sākumā Francijā trīs serbi tika apsūdzēti vandalismā pret ebreju objektiem. Izmeklētājiem ir aizdomas, ka šo vandalismu atbalstīja Krievija.

Francijā dzīvo lielākā musulmaņu kopiena Eiropas Savienībā (ES), kā arī lielākā ebreju kopiena ārpus Izraēlas un ASV.

Vairākas ES valstis ir ziņojušas par naida pret musulmaņiem un antisemītisma pastiprināšanos, kopš palestīniešu teroristu grupējuma “Hamās” asiņainais uzbrukums Izraēlai 2023.gada 7.oktobrī izprovocēja Izraēlas karu pret “Hamās” šī grupējuma pārvaldītajā Gazas joslā.

