"Vai 800 eiro uz papīra ir normāla alga?" Skarbā realitāte – bērnudārza auklīte par tik atbildīgu darbu saņem vien grašus…
Algas Latvijā vienmēr bijis karsts diskusiju temats, bet diemžēl bieži vien sāpīgā ziņā. Ne mazums tādu, kuriem ir sajūta – cilvēku darbs Latvijā netiek novērtēts. Īpaši tajās profesijās, kurās no darbinieku kvalifikācijas un attieksmes ir atkarīga bērnu drošība, attīstība un ikdiena.
Vecāki bieži publiski pauž satraukumu, vai par esošajām atalgojuma likmēm iespējams piesaistīt motivētus, profesionālus un ilgtspējīgi strādāt spējīgus speciālistus. Tieši šis jautājums aizsāka plašu diskusiju arī sociālajā tīklā “Threads”, kur kāds vecāks dalījās ar savām bažām par situāciju Rīgas pašvaldības bērnudārzos…
“Vai 800 eur uz papīra (pat uz rokas) ir normāla alga? Man tā diemžēl nešķiet. Lasīju, ka tāda alga ir Rīgas pašvaldības bērnudārzu auklītēm. Tagad, kad jālaiž bērns bērnudārzā, baidos par to, vai labākie speciālisti tiešām ir motivēti tur strādāt par tādu algu. Visu cieņu tiem, kuri tur vēl strādā. Vai tad tiešām profesijām nevar beidzot sākt maksāt pēc atbildības līmeņa?” rakstīja kāds sociālā tīkla “Threads” lietotājs.
Cilvēki spriež, ka daudzām audzinātājām un auklītēm tas ir sirdsdarbs. Tomēr, neskatoties uz to, alga 800 eiro nav adekvāta. Kāda sieviete norādīja, ka realitāte ir skarba – cilvēki velta lielu daļu laika no savas dzīves darbam, par kuru saņem grašus.
Vēl kāds pauda viedokli, ka viss slēpjas sabiedrības attieksmē – mēs paši esam tie, kuri nenovērtē darbu, ko ļoti daudzi cilvēki ikdienā veic.
Lūk, plašāks ieskats diskusijā!