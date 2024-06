Ilustratīvs foto. Foto: Pexels.com

Hroniskas sāpes spēj ievērojami ietekmēt cilvēka dzīves kvalitāti un ne vien fizisko pašsajūtu, bet arī psihoemocionālo stāvokli. Diemžēl tās nav reta parādība, jo no tām cieš ievērojams skaits pacientu. Kāpēc hroniskas sāpes nedrīkstam ignorēt un kādas ir to ārstēšanas vai mazināšanas iespējas? Par to portālam LA.LV stāsta “BENU Aptiekas” piesaistītais eksperts, “Veselības centrs 4” algologs dr.Matīss Mežals un “BENU Aptiekas” farmaceite Annija Dvēselīte.

Sāpes ir viens no biežākajiem simptomiem, ar ko pacienti vēršas aptiekā, turklāt bieži vien tās jau ir ilgstošas jeb hroniskas sāpes.

“BENU Aptiekas” klientu anketēšanā, kas veikta no 2023. gada oktobra līdz šā gada janvārim, piedaloties 372 aptiekas klientiem, kuri vērsušies pie farmaceita ar sāpju simptomiem, secināts, ka 38 % aptaujāto sāpes izjūt vismaz trīs mēnešus. Turklāt 49 % aptaujāto, novērtējot savu izjusto sāpju līmeni, novērtējuši to ar vismaz 5 punktiem vai augstāk sāpju skalā, kur 0 nozīmē, ka sāpju nav, bet 10 apzīmē neciešamas sāpes.

Kā skaidro algologs dr. M. Mežals, par hroniskām sāpēm visbiežāk uzskata sāpes, kas ir ilgākas par trim mēnešiem. Šajā gadījumā sāpēm nav noteikti jābūt nepārtrauktām, piemēram, migrēnas, kas ir katru otro dienu trīs mēnešu laikā, arī uzskatāmas par hroniskām sāpēm.

Tomēr labāks skaidrojums varētu būt, ka hroniskas sāpes ir sāpes, kas pastāv ilgāk par ierasto atveseļošanās periodu, piemēram, ja sāpes pēc atsevišķas operācijas vairumam cilvēku pāriet vienas nedēļās laikā, tad cilvēku, kam sāpes ilgst trīs nedēļas, jau varētu uzskatīt kā hronisku sāpju pacientu un šajā gadījumā hronisku sāpju ārstēšanu var uzsākt arī ātrāk par trīs mēnešiem.