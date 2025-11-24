Vai izvārot griķus, tie bieži vien sanāk ķepīgi? Lūk, vienkāršs triks, kas padarīs griķus irdenus un ļoti garšīgus 0
Griķi ir viens no iecienītākajiem garnējumiem daudzās mājsaimniecībās. Tie ir sātīgi, veselīgi un t kā viegli pagatavojami. Tomēr ne visiem izdodas griķus novārīt tā, lai tie būtu gan drupeni, gan gardi. Bieži vien tie iznāk pārvārīti, lipīgi vai bezgaršīgi.
Kā izrādās, galvenais noslēpums slēpjas nevis pašā vārīšanas procesā, bet gan sagatavošanā. Kā norāda pieredzējušas mājsaimnieces, griķus pirms vārīšanas vajadzētu apgrauzdēt uz pannas.
Apgrauzdēšana ļauj griķiem iegūt viegli riekstainu aromātu un padara tos daudz drupenākus pēc izvārīšanas. Pateicoties šim procesam, tie ne tikai garšo labāk, bet arī vārīšanas laikā neveido lipīgu masu.
Vispirms griķus vajadzētu noskalot zem tekoša ūdens, lai atbrīvotos no putekļiem un piemaisījumiem. Pēc tam tos var nosusināt, piemēram, ar papīra dvieli. Tad griķus jāuzber uz sausas, neuzsilušas pannas. Uz vidējas uguns maisot tos apgrauzdē aptuveni 2–3 minūtes, līdz parādās patīkams aromāts.
Kad griķi apgrauzdēti, tos var vārīt kā ierasts. Ieteicams 1 glāze griķu uz 2 glāzēm ūdens. Sāli pievieno tikai tad, kad ūdens sāk vārīties. Vārot griķi nav jāmaisa, pietiek ar to, ka katliņam uzliksiet vāku un uz mazas uguns tos vārīsiet, līdz viss ūdens būs uzsūcies griķos.
Apgrauzdēšana pirms vārīšanas ne tikai uzlabo griķu garšu un tekstūru, bet arī mazina risku, ka tie iznāks pārāk mitri vai piedegs pie katla dibena. Turklāt šādi griķi arī vieglāk sagremojas un vairāk patīk bērniem, kuri citkārt par šo pārtikas produktu nav tik lielā sajūsmā.
Nākamreiz, kad vāri griķus, iesakām pamēģināt tos pirms vārīšanas apgrauzdēt, lai tie izdotos ideāli un garšotu ikvienam ģimenes loceklim.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.