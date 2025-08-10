Vai jūsu sarakste ar mākslīgo intelektu var tikt izmantota tiesā? Skaidro zvērināts advokāts 0
Saziņa tiešsaistē kļuvusi par mūsu ikdienas neatņemamu sastāvdaļu – komentāri, ziņas, meklējumi un pat sarunas ar mākslīgo intelektu. Taču cik lielā mērā mēs patiesi varam būt anonīmi digitālajā vidē?
TV24 raidījumā “Preses klubs” zvērināts advokāts Artūrs Zvejsalnieks norādīja, ka sabiedrībā joprojām valda maldīgs priekšstats par pilnīgu anonimitāti internetā. Patiesībā – tehniski iespējams izsekot gandrīz jebkuru darbību, ja tam ir juridisks pamats.
“Protams, to jau mēs sen zinām, ka anonimitāte internetā lielākoties ir tikai šķietama,” uzsvēra Zvejsalnieks.
Viņš skaidroja, ka attiecīgajiem dienestiem, īpaši valsts līmenī, pastāv iespēja identificēt lietotājus un iegūt viņu aktivitāšu vēsturi – arī tad, ja saturs ievadīts dažādās tiešsaistes platformās, tostarp mākslīgā intelekta rīkos.
“Pieliekot attiecīgas pūles, pirmām kārtām jau valsts attiecīgajiem dienestiem vienmēr ir iespēja atrast, kas raksta, ko raksta, kāpēc raksta, ko dara,” viņš uzsvēra.
Zvejsalnieks skaidro, ka arī mākslīgā intelekta platformās ievadītā informācija nav pilnībā pasargāta no piekļuves no tiesībsargājošo iestāžu puses, ja pastāv juridisks pamats šos datus iegūt: “Ja runā par mākslīgo intelektu un tas tajā kontekstā, kad var izmantot kaut kādas vaicājumus mākslīgā internetā veiktos, jā – ir procesuālais regulējums. Tās ziņas, ko jūs esat ievadījis internetā, kaut kādās datu bāzēs mākslīgajā intelektā, tās pašas e-pasta apmaiņas, citas ziņojumu apmaiņas – viņas var tiesiski iegūt un var tiesiski izmantot.”