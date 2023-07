Ilustratīvs attēls Foto: Unsplash

Vai lētie lidojumi ir pagātne? Lūk, kāpēc jūsu vasaras ceļojums izmaksā tik dārgi!







Avioreisu cenas strauji pieaug Eiropā un ārpus tās, daudziem no mums liekot aizdomāties, vai lēto lidojumu laiki ir beigušies. Tas attiecas gan uz garajiem, gan īsajiem maršrutiem. Piemēram, Francijā, biļešu cenas pieauga par 23,6% salīdzinājumā ar pagājušo gadu, informē “Euronews“.

Saskaņā ar ceļojumu rezervēšanas vietni “Kayak”, starptautisko lidojumu cenas no Apvienotās Karalistes pieauga par aptuveni 18% salīdzinājumā ar pagājušo gadu. “Joprojām ir liels pieprasījums pēc ceļojumiem,” skaidro “Kayak” Apvienotās Karalistes menedžeris Evans Dejs. “Un šis pieprasījums kopā ar augošo inflāciju un augstajām degvielas izmaksām ir saglabājis augstas lidojumu cenas.”

Kas slēpjas aiz lidojumu cenu kāpuma?

Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā sankcijas pret degvielas importu ir izraisījušas cenu spirāli.

“Ņemot vērā naftas cenu pieaugumu par 71%, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, mūsu vidējā cena ir palielinājusies par 31%, aģentūrai “AFP” sacīja “Easyjet” izpilddirektors Johans Lundgrēns.

Degviela veido aptuveni 30% no pārvadātāju izmaksām.

Šo parādību ir veicinājis arī krasais uzturēšanas izmaksu pieaugums, kas saistīts ar noteiktu metālu trūkumu un traucētām piegādes ķēdēm, saka Francijas uzņēmumu “Air Caraïbes” un “French Bee” vadītājs Marks Rošē. Viņš min arī algu pieauguma sekas aviācijas nozarē.

Neskatoties uz cenu kāpumu un inflāciju, kas saspiež arī patērētāju maciņus, pieprasījums pēc lidojumiem nemazinās.

Tas daļēji ir saistīts ar mazāk acīmredzamām “paģirām” no Covid pandēmijas. “Pandēmijas laikā, lai izvairītos no patērētāju uzticības zaudēšanas, daudzas aviosabiedrības izvēlējās piešķirt kredītus klientiem, kuru rezervācijas bija atceltas,” saka Džastins Penijs, ceļojumu uzņēmuma “Flight Centre” aviācijas vadītājs.

“Daudzi no šiem kredītiem palika nepieprasīti, un 2023. gads tagad ir pēdējais gads, kad daudzas no šīm shēmām tiek slēgtas, un tas nozīmē, ka indivīdi saskaras ar ultimātu – izmantojiet to vai arī pazaudēsiet,” viņš skaidro.

“Šī prasība ir izraisījusi masveida pieprasījuma pieaugumu pēc Eiropas lidojumiem, kas prasa mazāk plānošanas un ietaupījumu nekā ilgas distances ceļojumi, savukārt cenas pieauga paralēli.”

Pieprasījums pēc lidojumiem pārsniedz pieejamību

Neraugoties uz ierobežojumu atvieglošanu un pasaules atvēršanos pagājušajā gadā, streiki un lidojumu atcelšana satrauca daudzus ceļotājus. Tas ir vēl vairāk veicinājis aizmirsto vēlmi ceļot.

Dažas lidostas, piemēram, Amsterdamas Šiphola un Londonas Hītrova, ieviesa pasažieru ierobežojumus, lai samazinātu darbinieku trūkuma ietekmi. Tādas aviokompānijas kā “Flybe” un “Flyr” ir izputējušas, savukārt citas saskaras ar finansiālām grūtībām pēc gadiem ilgas darbības pārtraukšanas Covid dēļ.

Tas ir palēninājis izaugsmi, neļaujot viņiem atgriezties pie pilnas jaudas un radījis lielu nepieciešamību pēc papildu naudas.

Salīdzinājumā ar pirmspandēmijas laiku ir pieejams mazāk sēdvietu, tāpēc pieprasījums pārsniedz piedāvājumu.

Tā kā attālinātais darbs saglabā apgriezienus, biznesa ceļojumi nav beigušies. Tas nozīmē lielāku atkarību no ieņēmumiem no ekonomiskās klases sēdvietām.

Tajā pašā laikā “Airbus” un “Boeing” cīnās, lai laikus piegādātu jaunas lidmašīnas. Tādējādi aviokompānijām šogad būs mazāk lidmašīnu, nekā paredzēts. “Boeing” izpilddirektors šā mēneša sākumā notikušajā sanāksmē sacīja, ka ražošanas kavēšanās izraisīs aptuveni 9000 vietu mazāk šovasar, kas var likt aviokompānijām samazināt lidojumu skaitu un maršrutus.

Vai lidojumi paliks dārgi?

Pazīmes liecina, ka aviokompānijas pamazām sāk atgūties no pandēmijas. Saskaņā ar finanšu konsultāciju firmas “AlixPartners” šīs jomas speciālista Paskāla Fabra teikto aviācijas sektors ir ļoti labā stāvoklī, pilnā atspērienā. “Šajā cenu pieauguma kontekstā daudzas aviosabiedrības 2022. gadā sasniedza lielāku apgrozījumu nekā pirms krīzes, lai gan kapacitāte joprojām ir zema,” viņš atzīmē.

Tomēr degvielas cenas joprojām ir augstas, un šovasar pastāv turpmāku streiku risks.

“Eurowings” izpilddirektors Jens Bišofs norāda, ka sagaida, ka lidojumu cenas turpinās pieaugt degvielas, personāla un lidostu izmaksu pieauguma dēļ, teikts Vācijas mediju grupas “Funke” ziņojumā. “Lidot par taksometra cenu vairs nav iespējams,” sacīja Bišofs.

Viņš prognozēja, ka lidojumi pīķa sezonā šogad būs par aptuveni 20% dārgāki nekā 2022. gadā.

Tā kā Eiropas Savienība ievieš arvien stingrākus tiesību aktus, lai samazinātu lidošanas radītās emisijas, gaisa kuģu ekspluatantiem var nākties ieguldīt arī efektīvākās lidmašīnās. Viņiem arī būs jāiegādājas emisijas kvotas, lai kompensētu oglekļa pēdas nospiedumu. Šādas izmaksas nākotnē varētu izraisīt turpmāku biļešu cenu kāpumu.

Vai joprojām ir iespējams iegādāties lētus lidojumus?

Lai gan lidojumu cenas ir augstākas nekā parasti, tās vismaz saglabājas stabilas. “Mēs redzam mūsu datos, ka lidojumu cenas pēdējo sešu mēnešu laikā ir palikušas gandrīz nemainīgas,” saka Evans.

Tomēr jūs, iespējams, pamanījāt, ka iepriekšēja rezervēšana vairs nav drošs veids, kā nodrošināt labu darījumu. Tas var būt tāpēc, ka pandēmijas nenoteiktība ir mazinājusies, tāpēc arvien vairāk cilvēku atgriežas pie šīs metodes riskantās novēlotās rezervācijas dēļ.

Evans iesaka izmantot “Kayak” uz datiem balstīto prognožu rīku, lai saņemtu brīdinājumus par cenām.

Papildus pašreizējai iespējai meklēt pēc “lētākā mēneša”, tā izmanto datus, lai palīdzētu jums noteikt, cik tālu iepriekš jārezervē konkrētais maršruts, kurā dienā un laikā tiek piedāvāta viszemākā cena un kā tiek salīdzināta jūsu lidojuma cena vidēji. Ja jums ir iespēja brīvi izvēlēties ceļojuma datumus, lidojums agrīnā vasarā ir labs veids, kā ietaupīt naudu.

Jūlija beigas ir visdārgākais laiks ceļošanai no Lielbritānijas, liecina “Kayak” dati, savukārt sestdiena ir visdārgākā nedēļas diena ceļošanai.

Tā vietā, lidojot jūnija sākumā, jūs varat ietaupīt līdz pat 44% lidojumiem un 15% – viesnīcām.

Arī atteikšanās no papildu papildu pakalpojumiem, piemēram, nododamās bagāžas, var palīdzēt samazināt ceļojuma cenu.

Kur ir lētākās vietas, uz kurām lidot 2023. gadā?

Tas var izklausīties pašsaprotami, taču lidošana uz vietām, kuras tūristi apmeklē mazāk, bieži vien ir lētāka – īpaši, ja ņem vērā izmitināšanu un ēdināšanu.

Ja jūs izmisīgi vēlaties doties tālāk, pievērsiet uzmanību ASV, saka Evans. “Lidojuma cenas vairākās ASV pilsētās joprojām ir pagājušā gada līmenī,” viņš atklāj. Lai iegūtu vislabākās cenas aviobiļetes, apsveriet tādas pilsētas kā Dalasa, Teksasa, Atlanta, Džordžija, Orlando, Florida un Tampa.

“Palielināta konkurence starp transatlantiskajām aviokompānijām, visticamāk, novedīs pie biļešu cenu stabilizācijas 2023. gadā,” prognozē Džastins. “Ja vēlme ceļot uz ASV mazināsies, cenas uz šo galamērķi varētu pat pazemināties,” viņš piebilst.

Kādas ir lidošanas alternatīvas?

Eiropas ieguldījumi dzelzceļa infrastruktūrā padara ceļošanu ar vilcienu lētāku un vienkāršāku nekā jebkad agrāk. Uzņēmumi, piemēram, “NightJet” un “European Sleeper”, ieved kontinentā jaunus nakts vilcienus, kas konkurē ar lidošanas ērtībām.

Spānija un Itālija pieņem jaunus noteikumus par dzelzceļa liberalizāciju, paverot tirgu zemo izmaksu vilcienu operatoriem.

Turklāt vilcienu cenas ir palikušas nemainīgas: kopš 2019. gada tās ir pieaugušas tikai par 3%, salīdzinot ar lidojumu cenu kāpumu par 58%, liecina Vācijas tiešsaistes ceļojumu salīdzināšanas un rezervēšanas vietnes “Omio” ziņojums.

Ceļošana ar vilcienu varētu pasargāt no ar emisijām saistīta lidojumu cenu kāpuma nākotnē. “Mums visiem ir jāpārdomā, kā mēs ceļojam un kā mēs varam radīt pozitīvāku ietekmi,” saka Džastins Frensiss, aktīvistu brīvdienu uzņēmuma “Responsible Travel” izpilddirektors un līdzdibinātājs.

“Daļa no tā – lai cik grūti, kā tas šķiet – nozīmē mazāk lidot. Tas varētu nozīmēt vienu, garāku ceļojumu šogad ar lidojumu. Tas varētu nozīmēt arī doties piedzīvojumā ar vilcienu vai palikt tuvu mājām,” viņš iesaka.

Džastins norāda uz “Responsible Travel” mikrokuģu kruīziem pa Skotiju, piedzīvojumiem ar kanoe laivām pa Dordoņu Francijā un riteņbraukšanu pa Itālijas Kjanti vīna dārziem kā pierādījumu tam, ka mazāk lidot nenozīmē kaut ko palaist garām.