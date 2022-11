Vai pret Krieviju noteiktās sankcijas strādā? Ieteikt







Vienošanās un kompromisu meklējumi nenāk viegli. Ko sabiedrībai domāt, vai noteiktās sankcijas pret Krieviju nestrādā?

Sankcijas strādā. ES pieņēmusi jau astoņas sankciju paketes, kas ir vērstas pret Krieviju un mazākā daļa, bet arī – pret Baltkrieviju. Šādu komentāru TV24 raidījumam “Dienas personība ar Veltu Puriņu” sniedza Ojārs Skudra, Latvijas universitātes vadošais pētnieks, politologs.

ES ir iesaldēti Krievijas līdzekļi un īpašumi par 17,4 miljardiem eiro, līdz ar to teikt, ka Krievija un atsevišķas Kremlim tuvas personas to neizjūit, to mēs nevaram teikt, saka Skudra.

Profesors gan atzīst, ka “tā summa pret to postījumu, ko Krievija nodara Ukrainai, protams, ir smieklīgas, jo Ukrainas zaudējumi ir desmitiem reižu lielāki.”











