Konkurences padome piemērojusi gandrīz 2 miljonu eiro sodu "Maxima Latvija"
Konkurences padome (KP) vairāk nekā 1,8 miljonu eiro sodu par negodīgas tirdzniecības prakses īstenošanu piemērojusi mazumtirgotājam SIA “Maxima Latvija”, aģentūrai LETA apstiprināja “Maxima Latvija” pārstāve Liene Dupate-Ugule.
Viņa sacīja, ka lēmums tiks pārsūdzēts.
Dupate-Ugule norādīja, ka “Maxima Latvija” trešdien, 5. novembrī, saņēma KP lēmumu, kurā uzņēmumam tiek pārmests, ka tas atsevišķos gadījumos nav piekritis piegādātāju piedāvātajiem komercnosacījumiem. Uzņēmums nepiekrīt KP vērtējumam.
“Latvijas likumdošana neierobežo mazumtirgotāja tiesības vienoties par pieņemamiem komercnosacījumiem vai iespēju atteikties no preču iegādes, ja piedāvātā cena nav pieņemama,” viņa atzīmēja.
Tāpat Dupate-Ugule sacīja, ka uzņēmums vienmēr ir koncentrējies uz zemu cenu nodrošināšanu klientiem, kas ietver arī komercnosacījumu apspriešanu ar uzņēmuma partneriem. Sadarbība ar piegādātājiem notiek cieņpilni, ko apliecina gan vietējie, gan starptautiskie partneri.
Jau ziņots, ka plašāk par konstatēto pārkāpumu KP informēs preses konferencē ceturtdien, 6. novembrī.
LETA jau vēstīja, ka “Maxima Latvija” pagājušajā gadā strādāja ar 1,102 miljardu eiro apgrozījumu, kas ir par 2,6% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa samazinājās par 10,2% un bija 50,775 miljoni eiro.
Kompānija reģistrēta 2000. gada novembrī, un tās pamatkapitāls ir 4,91 miljons eiro. “Maxima Latvija” īpašnieki ir Lietuvā reģistrētie uzņēmumi “Maxima grupe” un “Maxima LT”. Grupa ietilpst Nerijus Numas kontrolētajā Lietuvas biznesa grupā “Vilniaus prekyba”.
Piemērotais sods ir apliecinājums tam, ka līdz ar @EM_gov_lv arī @KPgovLV pārtikas mazumtirdzniecības nozarei ir pievērsusi pastiprinātu uzmanību. Šādos jautājumos arī turpmāk būs 0 tolerance! https://t.co/SnA6EmB2d1
— Viktors Valainis (@ViktorsValainis) November 5, 2025