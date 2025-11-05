Ilustratīvs foto. Veikals &#8220;Maxima&#8221;.
Ilustratīvs foto. Veikals “Maxima”.
Foto: Zane Bitere/LETA

Konkurences padome piemērojusi gandrīz 2 miljonu eiro sodu “Maxima Latvija” 49

LETA
17:27, 5. novembris 2025
Ziņas Latvijā

Konkurences padome (KP) vairāk nekā 1,8 miljonu eiro sodu par negodīgas tirdzniecības prakses īstenošanu piemērojusi mazumtirgotājam SIA “Maxima Latvija”, aģentūrai LETA apstiprināja “Maxima Latvija” pārstāve Liene Dupate-Ugule.

Reklāma
Reklāma

Viņa sacīja, ka lēmums tiks pārsūdzēts.

Uzzini, kura suņu šķirne atbilst tavam dzimšanas datumam – rezultāts pārsteidz daudzus
Kokteilis
Agrāk viņas uzskatītu par raganām: 3 zodiaka zīmju sievietes, kas gandrīz nemaz nenoveco
Kokteilis
3 visbīstamākās zodiaka zīmju pārstāves, kas bez sirdsapziņas pārmetumiem var atņemt citas vīrieti
Lasīt citas ziņas

Dupate-Ugule norādīja, ka “Maxima Latvija” trešdien, 5. novembrī, saņēma KP lēmumu, kurā uzņēmumam tiek pārmests, ka tas atsevišķos gadījumos nav piekritis piegādātāju piedāvātajiem komercnosacījumiem. Uzņēmums nepiekrīt KP vērtējumam.

“Latvijas likumdošana neierobežo mazumtirgotāja tiesības vienoties par pieņemamiem komercnosacījumiem vai iespēju atteikties no preču iegādes, ja piedāvātā cena nav pieņemama,” viņa atzīmēja.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Lūk, īsts džentlmenis! Ezis dodas mājās ar puķi zobos
“Viņš staigāja pa telpu, devās uz tualeti, atgrieza vaļā krānus…” Atklātas jaunas detaļas par gadījumu, kurā kāds agresīvi noskaņots jaunietis ieskrēja bērnudārzā
Britu cietumu sistēma piedzīvo nopietnu krīzi: pāris dienu laikā kļūdas pēc no Lielbritānijas cietumiem atbrīvoti vairāki ieslodzītie

Tāpat Dupate-Ugule sacīja, ka uzņēmums vienmēr ir koncentrējies uz zemu cenu nodrošināšanu klientiem, kas ietver arī komercnosacījumu apspriešanu ar uzņēmuma partneriem. Sadarbība ar piegādātājiem notiek cieņpilni, ko apliecina gan vietējie, gan starptautiskie partneri.

Jau ziņots, ka plašāk par konstatēto pārkāpumu KP informēs preses konferencē ceturtdien, 6. novembrī.

LETA jau vēstīja, ka “Maxima Latvija” pagājušajā gadā strādāja ar 1,102 miljardu eiro apgrozījumu, kas ir par 2,6% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa samazinājās par 10,2% un bija 50,775 miljoni eiro.

Kompānija reģistrēta 2000. gada novembrī, un tās pamatkapitāls ir 4,91 miljons eiro. “Maxima Latvija” īpašnieki ir Lietuvā reģistrētie uzņēmumi “Maxima grupe” un “Maxima LT”. Grupa ietilpst Nerijus Numas kontrolētajā Lietuvas biznesa grupā “Vilniaus prekyba”.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
Bērnam vajag tagad un tūlīt! Vai veikalos drīkst ēst produktus, par kuriem vēl nav samaksāts?
“Ja jums iepērkoties “Maximā”, ir jāmeklē pārtika ar atlaidēm, tad jūs esat nabags…” Soctīklotāji diskutē par to, kas nosaka cilvēka finansiālo stāvokli
VIDEO. “Es gaidīju, ka viņš izvilks jenotu vai oposumu, bet…” Pircēji pārsteigti par negaidītu viesi veikala vitrīnā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.