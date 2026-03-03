Foto – LETA

Laiks siltumnīcā sēt redīsus agrai ražai: dārza darbu kalendārs no 3. līdz 10. martam 0

LA
Dārzs

Autors: Ārija Rudlapa / Praktiskais Latvietis

Kokteilis
Kādā krāsā jābūt makam, lai piesaistītu naudu: katrai zodiaka zīmei ir savs tonis
Kokteilis
Ideāla padomju laiku meitene: īpašā mācību grāmatā atklāj tā laika seksuālās izglītības dīvainības
Latviešiem pēdējā iespēja uzpildīties “pa lēto”: degviela Eiropā jau šodien ir “uz pusi dārgāka” un vietējie brīdina, ar ko rēķināties mums 78
Lasīt citas ziņas

Pavasaris vairs nav aiz kalniem, un, lai gan līdz dārza darbiem nedaudz jāpagaida, pagrabā, noliktavās, kā arī pie telpaugiem vienmēr kāds darbiņš atradīsies.

3.03. Nelabvēlīga diena. Atbrīvojas no nevietā augošiem krūmiem un kokiem. Veic dažādus dārza sakārtošanas darbus.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
“To uzzinot, paliku bez mājām, dāvinātā auto, uzturlīdzekļiem…” Kaislības starp Jelinsku un Fiļu nebeidz rimties
Ludzas un Rēzeknes iedzīvotājiem nodrošināta nelegālā televīzija – VP aizturējusi vainīgo
Vācijas ārlietu ministrs brīdina: Pēc uzbrukuma britu bāzei Kiprā nevar izslēgt uzbrukumu NATO valstīm

4 .–7.03 . Sakņu dienas. Sēj, piķē un pārstāda sakņu selerijas dēstus. Siltumnīcās sēj redīsus agrai ražai. Atlasa agro kartupeļu sēklu un liek diedzēties gaismā.

8.–10.03. Ziedu dienas. Sēj, piķē un pārstāda vasaras puķes. Apgriež ceriņus, filadelfus, hortenzijas un citus vasarā ziedošus krūmus. Pārstāda ziedošos telpaugus. Galotņo un pavairo ar spraudeņiem pārzieminātās pelargonijas.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Dārzs
Vai sliekas, kuras audzē ražotnēs, tiešām ir labākas par “dabīgajām”?
Dārzs
Tas laiks tuvojas: kad sēt tomātus stādiem?
Dārzs
Sāc diedzēt kartupeļus jau tagad! Padoms, kā tikt pie jaunās ražas pirmajam
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.