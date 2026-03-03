Laiks siltumnīcā sēt redīsus agrai ražai: dārza darbu kalendārs no 3. līdz 10. martam 0
Autors: Ārija Rudlapa / Praktiskais Latvietis
Pavasaris vairs nav aiz kalniem, un, lai gan līdz dārza darbiem nedaudz jāpagaida, pagrabā, noliktavās, kā arī pie telpaugiem vienmēr kāds darbiņš atradīsies.
3.03. Nelabvēlīga diena. Atbrīvojas no nevietā augošiem krūmiem un kokiem. Veic dažādus dārza sakārtošanas darbus.
4 .–7.03 . Sakņu dienas. Sēj, piķē un pārstāda sakņu selerijas dēstus. Siltumnīcās sēj redīsus agrai ražai. Atlasa agro kartupeļu sēklu un liek diedzēties gaismā.
8.–10.03. Ziedu dienas. Sēj, piķē un pārstāda vasaras puķes. Apgriež ceriņus, filadelfus, hortenzijas un citus vasarā ziedošus krūmus. Pārstāda ziedošos telpaugus. Galotņo un pavairo ar spraudeņiem pārzieminātās pelargonijas.