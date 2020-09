Publicitātes foto

Covid-19 pandēmijas un krīzes dēļ krasi cietis auto tirgus, tā rezultātā Latvijas iedzīvotāji un uzņēmumi jaunus auto šobrīd iegādājas daudz retāk. Lai palīdzētu stimulēt auto tirgu un uzlabot vispārējo auto tirgus situāciju, Latvijas Auto asociācija izrādījusi iniciatīvu, izsakot ierosinājumu, ka turpmāk valsts varētu palīdzēt iedzīvotājiem jauna auto iegādē, atbalstot līzinga finansējuma pirmo iemaksu.

Kā valsts var palīdzēt?

Tādas valstis kā Anglija, Skotija un Velsa pašreiz jau piekopj šādu ‘’palīdzības praksi’’, palīdzot saviem iedzīvotājiem iegādāties, piemēram, jaunu māju. Katrā valstī noteikumi ir citādi, tomēr standarta shēma ir šāda – ja cilvēks nolemj izmantot šādu palīdzību, valdība piešķir viņam aizdevumu līdz 20% apmērā no kopējās pirkuma summas. Pirmos piecus gadus pircējam nav jāmaksā procenti, kamēr viņš var iemaksāt vismaz 5% depozītā.

Tomēr šāda palīdzība no valsts puses nozīmē, ka cilvēks var dabūt mazāku aizdevumu, nekā tad, ja aizņemas patstāvīgi. Turklāt aizdevums ir jāatmaksā pēc 25 gadiem. Ja kādā brīdī cilvēks nolemj, ka māju vēlas pārdot, aizdevums jāatmaksā mirklī, kad māja tiek nopirkta. Skatoties uz citu valstu piemēru, Latvijas iedzīvotāji izteikuši vēlmi, ka valsts varētu palīdzēt jauna auto iegādē.

Ko domā iedzīvotāji?

Lai uzzinātu iedzīvotāju viedokli šajā jautājumā, tika rīkota ‘’Kantar’’ aptauja, kurā aptaujāti Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 60 gadiem. Aptaujā iegūtie dati liecina, ka gandrīz puse Latvijas iedzīvotāju (48%) piekrīt šādam ierosinājumam, savukārt 36% no aptaujātajiem apgalvo, ka valstij nevajadzētu atbalstīt jauna auto iegādi. Viedokli šajā jautājumā neizteica 16% no aptaujātajiem.

Kāda ir situācija citur?

Skaidrs, ka Latvija nav vienīgā valsts, kuru ietekmējusi Covid-19 krīze. Lai palīdzētu auto tirgum atkopties pēc iespējas ātrāk, arī Apvienotajā Karalistē aktualizēts šāds ieteikums, tomēr, lai arī tas patiesi stimulētu jaunu dīzeļdzinēju un benzīna automobiļu iegādi, tas būtu pretrunā ar valdības vadlīnijām par to, ka tuvāko divu desmitgažu laikā plānots krasi samazināt CO2 izmešu daudzumu, uzlabojot gaisa kvalitāti.

Valstis nevēlas palīdzēt jauna auto iegādē, jo pandēmijas dēļ daudzās pasaules pilsētās ievērojami uzlabojusies gaisa kvalitāte, līdz ar to auto tirgus veicināšana varētu atkal paaugstināt gaisa piesārņojuma rādītājus. Tā vietā izteikts jauns rosinājums – ‘’Ja valsts grasās palīdzēt jauna auto iegādē, tad vajadzētu atbalstīt tieši elektroauto nozari. Tas uzlabos gaisa kvalitāti, sniegs milzīgu labumu cilvēku veselībai un videi, kā arī veicinās moderno rūpniecību un nodrošinās strādnieku nākotni, ‘’ apgalvo Greenpeace UK naftas nodaļas vadītājs Ričards Džordžs.

Vai valstij būtu jāpalīdz?

Analizējot šo jautājumu no dažādiem aspektiem, gala atbilde ir šāda – jā, valsts varētu palīdzēt iedzīvotājiem un uzņēmumiem iegādāties jaunu auto. Tomēr šādu palīdzību vajadzētu sniegt vien tiem, kam ir stabili ienākumi un laba autovadītāja reputācija, piemēram, tiem, kam ir bezriska vai pazemināta riska bonus malus klase, par ko vairāk vari uzzināt šeit.

Tāpat kā jebkurā palīdzības shēmā, arī šajā gadījumā ir gan vairākas priekšrocības, gan arī trūkumi.

Priekšrocības:

– Tiktu veicināts un atkopts auto tirgus;

– Tiktu sniegta palīdzība vispārējai ekonomikai;

– Tiktu veicināta jaunu auto iegāde, tādējādi uzlabojot vides situāciju.

Trūkumi:

– Nav garanta, ka cilvēki godprātīgi atmaksās aizdevumu;

– Tiks izteikti arvien jauni rosinājumi, lai atbalstītu citas nozares.

