“Tas nav normāli, ka Ministru kabinets strādā, reaģējot uz tvītiem,” Klementjevs par idiotiem, kas aizņem arvien vairāk vietas 0
Dezinformāciju, dusmīgo komentētāju armija un mūžīgie pukstētāji internetā pēdējos gados pilnīgi noteikti ir arvien pamanāmāki. Daži X sauc par viedokļu līderu forumu, citi par dusmu izgāztuvi un, nav ko tur liekties, liela daļa negāciju ir arī par valdības darbu un lēmumiem. Šobrīd X aktīvi lieto politiķi gan Latvijā, gan ārzemēs, bet kurā brīdī šī “interneta komentētāju” un valdības tiešā saikne kļūst par apgrūtinājumu reālam darbam?
“Nav normāli, ka Ministru Kabinets strādā, reaģējot uz tvītiem, nav normāli, ka dienas kārtībā strīdos ar Liānu Langu daudz ilgāk, nekā izskatu citus priekšlikumus. Rīgas domē, runājot par tēmām, kas skar konkrētu cilvēku grupu, mēs izskatām daudz ilgāk nekā sociālo segmentu, kas skar visus rīdziniekus,” TV24 raidījumā “Preses klubs” izsakās Andrejs Klementjevs, Rīgas domes LPV frakcijas vadītāja vietnieks, deputāts.
Viņš turpina drosmīgi sakot: “Idioti, tāpēc, ka viņi ir uzstājīgāki un nenormāli, aizņem daudz lielāku mediju telpu,” viņš norāda, minot arī piemēru par cilvēcību un palīdzību otram dažādās dzīves situācijās.
Negācijas un strīdi ir pārņēmuši virsroku.
Skaties pilnu raidījumu: