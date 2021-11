Kāpēc vakcīnu pret Covid-19 nevar saukt par obligātu? Skaidro jurists Ieteikt







Vakcīnu pret Covid-19 par obligātu nevar saukt tāpēc, ka cilvēks var pieņemt lēmumu nevakcinēties, tā kanāla TV24 raidījumā “Kur tas suns aprakts” apgalvoja jurists Lauris Liepa.

Attiecībā uz lietu, ka nākotnē sagaidāmas tiesāšanās par prasību vakcinēties Liepa teica, ka vispirms tiesai tāda lieta būs jāizlasa un jāizskata. Tas neesot ātri.

Tāpat patlaban neesot, piemēram, kāda galīgā Satversmes tiesas lēmuma par valdības rīkojumu vakcinēties noteiktu profesiju darbiniekiem.

“Ir viena kategorija cilvēku, kuriem patiešām vakcinācija ir priekšnoteikums, lai viņi strādātu. Tas nozīmē, ka tīri par obligātu to nevarētu saukt tikai tāpēc, ka cilvēks var pieņemt lēmumu, ka viņš nevakcinēsies un nestrādās,” skaidroja Liepa.

Jurists atzīmēja, ka interesantas lietas esot Austrijas un Vācijas tiesās. Tāpat esot bijis kāds interesants precedents, kad kādā Čehijas bērnudārzā esot bijusi prasība bērnus potēt ar tobrīd jau zināmu vakcīnu. Tiesa esot lēmusi par labu bērnudārza prasībai.

Liepa atzina, ka, protams, patlaban esošā situācija esot atšķirīgāka. Taču infektologu un epidemiologu uzdevums tāpēc ir skaidrot to, ka vakcīna pret Covid-19 ir tāds pats aizsardzības veids kā vakcīnas pret citām slimībām, kas jau ir zināmākas.

Tāpat infektelogi varot arī stāstīt, ar ko šīs vakcīnas atšķiroties no citām. Tas, ka vakcinēšanās kā tāda ir modernās sabiedrības pastāvēšanas viens no izdzīvošanas līdzekļiem, par to nav diskusiju. Jautājums, vai šī konkrētā vakcīna ir,” teica Liepa.

Tāpēc izšķirošs arguments diskusijās par šo jautājumu ir infektologu un epidemiologu teiktais par to, vai vakcīnu blaknes un tālākie, vēlākie riski atsver to sabiedrības apdraudējumu, kuru šobrīd mēs varam novērst ar vakcinēšanos, skaidroja jurists.