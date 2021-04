Foto: Valsts kanceleja

Valdības locekļi apšauba Pavļuta aizstāvēto ideju prioritāro cilvēku vakcinēšanu Ieteikt 4







Valdības locekļi apšauba veselības ministra Daniela Pavļuta (AP) aizstāvēto ideju par pamatā prioritāro cilvēku un izņēmuma gadījumos tuvāko citu grupu vakcinēšanu centros.

Reizē arī Pavļuts norādīja, ka līdz ko radīsies nepieciešamība, Veselības ministrija nāks ar rosinājumu par nepieciešamo uzlabojumu veikšanu.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) pauda bažas, ka, sākot plašu vakcinācijas pret Covid-19 procesu, uz vakcināciju varētu neierasties tie prioritārās grupas pārstāvji, kuri būs reģistrējušies vakcinācijai. Premjera ieskatā, būtu jāparedz iespējas vakcinēties arī tiem, kas patlaban neietilpst prioritārajās grupās, lai neietu zudumā vakcīnas. Kā negatīvu piemēru Kariņš minēja vakcinēšanu pret Covid-19 Ventspilī, kad uz vakcīnu neieradās daļa iepriekš reģistrēto personu.

Pavļuts norādīja, ka prioritāro grupu pārstāvji ir aicināti pieteikties rindā. Ministrs norādīja, ka pēc agrāk publiski izskanējušās negatīvās informācijas par rindu veidošanos šajā procesā neesam atguvušies un cilvēku reģistrēšanās “manavakcina.lv” tagad notiek ierobežoti.

Veselības ministrs skaidroja, ka uz situācijas attīstību, cik cilvēki vakcinējās, būs iespējams reaģēt. Ja paliek neizlietotas kādas vakcīnas un ja ir risks, ka tās var aiziet zudumā, tad vakcinācijas veicējiem ir tiesības potēt cilvēkus no nākamās prioritārās grupas atbilstoši rezerves sarakstam, uzsvēra politiķis.

Pavļuts skaidroja, ka process sāksies no sestdienas un norādīja, ka viņš netic, ka liela daļa no tiem, kuri ir pierakstījušies neatnāks. Pēc Ventspils izmēģinājuma piemēra, tas, ka konkrētajā dienā uz vakcinēšanos neatnāk 3% līdz 4% no tiem, kuri pieteicās, nav nekas ārkārtējs tādā ziņā, lai runātu par vakcīnu zudumiem. Jo tādi uzreiz neveidojas, tāpēc, ka atvērtās vakcīnas ledusskapī var glabāt līdz 48 stundām, izriet no ministra teiktā.

No Pavļuta skaidrotā izriet, ka, ja pirmajās dienās “jutīs, ka kaut kas nav lāga” ar vakcinācijas gaitu, tad varēs, piemēram, runāt, lai papildu cilvēki nāk vakcinēties pirmdien. Savukārt, ja rindu veidos tie, kuriem nav apstiprināta vakcīnas saņemšana, tas radīs jucekli, tāpat Covid-19 riska dēļ arī veselības nozarē tiek mēģināts izvairīties no liekas cilvēku pulcēšanās.

Veselības ministrs pauda, ka nekad nav bijis uzstādījums izvakcinēt 100% no tiem, kuri piesakās, ja kāds tomēr neatnāk. Ja uz vakcinēšanos konkrētajā dienā neatnāks, piemēram, 16 vai 48 cilvēki, tad šīs vakcīnas nezudīs, bet varēs tikt izpotētas vēlāk. Pavļuts akcentēja, ka no sirmgalvjiem vecumā virs 70 gadiem vakcīnas ir saņēmuši tikai 22%, tāpat arī tās vēl nav saņēmuši daudzi pacienti ar hroniskām slimībām.

Ministrs uzsvēra, ka, ja būs nepieciešami kādi uzlabojumi, tad VM nāks ar priekšlikumu uz valdību.

Savukārt finanšu ministrs Jānis Reirs (JV) pauda pārliecību, ka plašas vakcinācijas gadījumā ir jādod cilvēkiem iestāties rindā uz poti gadījumā, ja vakcinēties neierodas personas no prioritārajām grupām.

Aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP) valdības sēdē norādīja, ka valstij jārīkojas elastīgāk, proti, ja vienā vakcinējamo prioritārā grupā iekļautie konkrētajā dienā nav gatavi vakcinēties, tad vakcīnas jānodrošina jau nākamajai prioritārā grupā iekļautajiem. Ministrs uzskata, ka elastīga pāreja no vienas grupas uz otru ir būtiska, tāpēc agri vai vēlu vajadzēs domāt par brīvajām rindām.

“Mūsu uzdevums ir ieslēgt maksimālo vakcinēšanās ātrumu tā, lai nevienas liekas devas nebūtu,” uzsvēra Pabriks.

Pabriks arī sliecas uzskatīt, ka esot brīvām vakcīnām “manavakcina.lv” reģistrējušos iedzīvotāju apzvanīšana ir birokrātiska pieeja, jo var veidoties situācijas, kad cilvēkiem nav iespējas uzreiz aizbraukt uz desmitiem kilometru attālumā esošo vakcinācijas punktu.

“Galvenais uzstādījums ir maksimāli ātri visus “izšpricēt”. Vai tā būs dzīvā rinda, vai vakcinētāju braukšana uz mājām ir sekundārs jautājums,” uzsvēra ministrs.

Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska (JKP) norādīja, ka prioritāri vakcinējamo grupā ir iekļauti pirmsskolas izglītības iestādes un speciālās izglītības iestādes nodarbinātie, kā arī vispārējās izglītības iestādes nodarbinātie, kuri atgriežas klātienes mācību procesa rīkošanā.

Šuplinska norādīja, ka vakcinācijas datums ir tuvu – tas ir 12.aprīlis, bet patlaban “klupšanas akmens” ir sarakstu veidošana ārpus portāla “manavakcina.lv”. Viņa atzīmēja, ka ministrija nav lūgusi izglītības iestādēm veidot īpašus vakcinācijas sarakstus, bet gan aicinājusi pieteikties vakcinācijai “manavakcina.lv”.

Pēc ministres sacītā, patlaban nav iespējams nodot sarakstus ar pedagogu sensitīvu informāciju, jo ir stingra datu aizsardzība. Šuplinska rosināja veidot Ministru kabineta noteikumu grozījumus, kas paredz šādu datu izmantošanu vakcinācijas vajadzībām ārpus vakcinācijas portāla. Viņa norādīja, ka datu apmaiņa notiks “zibenīgi”, bet ir vajadzīgs to ierakstīt noteikumos.