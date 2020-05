No 500 Covid-19 inficētajiem dienā uz zaļo dzīvesveidu! Itālijas valdība piemet 500 eiro velosipēdam un brīvdienām

Milānieši arvien vairāk pārvietojas pa savu pilsētu ar divriteņiem un skrejriteņiem, tāpēc viņiem valsts atbalsts noderētu. Foto: Massimo Alberico/IPA/SIPA/SCANPIX/LETA

Iveta Korņejeva, “Tepat, Eiropā”, AS “Latvijas Mediji”

Itālija pamazām atgūstas no Covid-19 pandēmijas, kas valstī prasījusi ne vien 32 tūkstošus dzīvību, bet arī radījusi milzīgus zaudējumus dažādām ekonomikas nozarēm, sākot ar tūrismu, un būtiski samazinājusi daudzu mājsaimniecību ienākumus.

Vēl nevar uzskatīt, ka pandēmija ir palikusi aiz muguras,

jo valstī joprojām ik dienu tiek reģistrēti aptuveni 500 jauni Covid-19 gadījumi un pakāpeniskā ierobežojumu atcelšana varētu negatīvi ietekmēt šo skaitli.

Lai atbalstītu iedzīvotājus un smagāk skartās nozares, Itālijas valdība nolēmusi piešķirt dažādus bonusus un pabalstus, piemēram, ārkārtas ienākumu pabalstu 400–800 eiro apmērā divus mēnešus varēs saņemt ģimenes, kuru kopējie ienākumi gadā nepārsniedz 15 000 eiro un kuras šobrīd nesaņem nekāda cita veida atbalstu no valsts.

Lielu interesi izraisījuši Džuzepes Kontes vadītās valdības pieņemtie bonusi velosipēdu iegādei un brīvdienām Itālijas teritorijā, kuri strauji palielina pieprasījumu pēc subsidētajām precēm, lai gan netrūkst arī neapmierināto.

Katram 500 eiro velosipēdam?

Situācijā, kurā joprojām nepieciešams ievērot sociālo distancēšanos, itālieši izrāda lielu interesi par iespēju iegādāties velosipēdu vai elektrisko skrejriteni ar valsts subsīdijām.

Itālijas lielākais biznesa laikraksts “Il Sole 24 Ore” prognozē, ka, pateicoties bonusam, nepieciešamībai distancēties un vēlmei dzīvot “zaļāk”, šogad valstī tiks pārdoti par 400 000 velosipēdu un skrejriteņu vairāk nekā pērn.

Iniciatīva izraisījusi interesi arī ārpus Itālijas, un aiz tās robežām izskanējusi informācija, ka Itālijas valdība piešķiršot 500 eiro katram iedzīvotājam velosipēda iegādei. Tas tomēr gluži neatbilst patiesībai. Bonuss būs pieejams tikai to pilsētu iedzīvotājiem, kurās ir vismaz 50 000 iedzīvotāju.

Bonusu var izmantot tikai pilngadīgie Itālijas pastāvīgie iedzīvotāji, un katram tiks subsidēts ne vairāk kā viens personīgais transporta līdzeklis, sedzot 60% no velosipēda vai elektroskūtera cenas, bet nepārsniedzot 500 eiro. Bonuss attiecas uz pirkumiem no 4. maija, taču subsīdijas vēl nav aktīvas – Vides ministrijai ir uzdots divu mēnešu laikā izveidot vietni, kur iedzīvotāji varēs iesniegt pirkuma rēķinu un pieprasīt 60% no samaksātās summas. Pagaidām nav zināms, cik ilgā laikā būs iespējams saņemt naudu.

Daudzi Itālijas iedzīvotāji priecājas par šo valdības lēmumu un tiešām gatavojas iegādāties velosipēdu vai elektrisko skūteri, valsts preses izdevumi jau ziņo par velosipēdu bumu.

Apdalīti jūtas lauku un mazpilsētu iedzīvotāji. Iniciatīvas mīnuss ir arī tāds, ka cilvēkiem vispirms pašiem pilnībā jāsamaksā par transportlīdzekli, bet pandēmijas laikā daudzu ģimeņu ienākumi ir samazinājušies un viņiem nav lieku līdzekļu šādiem pirkumiem.

Šo problēmu Itālijas valdība plāno atrisināt, paredzot nākotnē, kad Vides ministrijas vietne būs aktīva, iespēju saņemt 60% atlaidi uzreiz veikalā un pēc tam piešķirt kompensāciju tirgotājiem. Cits jautājums, kas vēl jāsakārto, ir veloceliņi, kuru daudzās Itālijas pilsētās trūkst vai arī tie ir nekopti, ar sliktu segumu un pārrāvumiem.

Mana daudzbērnu ģimene dzīvo Romā un neplāno izmantot šo bonusu. Lielākajai daļai ģimenes locekļu velosipēds nav vajadzīgs, jo darbs vai skola atrodas netālu no mājām. Interesi par bonusu ir izrādījis dēls pusaudzis, kurš vēlētos iegādāties elektrisko skrejriteni, ar kuru doties uz skolu.

Taču maršruts līdz skolai paredzētu pārvietošanos pa ielām ar intensīvu satiksmi, un mūsu ģimene nejūtas pārliecināta par pusaudža drošību uz ielas, kā arī nevēlas papildu izdevumus un raizes par to, ka skrejriteni pie skolas varētu nozagt.

Glābs vietējo tūrismu

Viena no pandēmijas visvairāk skartajām nozarēm ir tūrisms, kas cieš milzīgus zaudējumus. Kopš martā noteiktās robežu slēgšanas citu valstu tūristi Apenīnu pussalā vairs neierodas, un viesnīcas, muzeji un citi tūrisma objekti ir palikuši slēgti.

Maija nogalē tūrisma pakalpojumu sniedzējiem ir atļauts atsākt darbu, ievērojot distancēšanos un citus pandēmijas ierobežošanas pasākumus, taču laiku, kad valstī varētu atgriezties ārvalstu tūristi, vēl grūti prognozēt. Tāpēc valdība aicina itāliešus apceļot savu zemi, šobrīd vēl atpūsties sava reģiona robežās, jo tās šķērsot atļauts tikai svarīgu iemeslu dēļ, bet no 3. jūnija būs iespējams brīvāk pārvietoties pa visu valsti.

Brīvdienu bonuss, kam valdība kopā piešķīrusi 2,4 miljardus eiro, ir paredzēts itāliešu ģimenēm, kuru gada kopējie ienākumi nepārsniedz 40 000 eiro. Vientuļie iedzīvotāji varēs saņemt 150 eiro, precētie pāri – 300 eiro, bet trīs un vairāk cilvēku ģimenes – 500 eiro.

Bonuss vēl nav aktīvs, tas būs pieejams no 1. jūlija un izmantojams līdz šī gada beigām. Šobrīd paredzēts, ka 80% no bonusa summas varēs saņemt kā tūlītēju atlaidi viesnīcās, kempingos vai ceļojumu aģentūrās, bet atlikušos 20% kā nodokļu atlaidi nākamajā gadā. Pašlaik no iniciatīvas izslēgtas tādas vietnes kā “Airbnb” vai “Booking”, kur bonusu izmantot nebūs iespējams, izraisot šo vietņu protestus.

Arī es šaubos, vai mūsu ģimene izmantos šo bonusu. Vasaras atvaļinājumu ģimene savlaicīgi ieplānojusi augustā, kad to dara lielākā daļa Itālijas iedzīvotāju, tāpēc naktsmītni viesu namā kalnos laikus jau rezervējām ar “Airbnb” starpniecību. Ja šai līdzīgu vietu tagad meklētu caur vietējo aģentūru, tā izmaksātu divreiz dārgāk un 500 eiro bonuss nepalīdzētu ietaupīt. Varbūt rudenī varētu sataisīties aizbraukt nedēļas nogalē uz Florenci, izmantojot šo bonusu…