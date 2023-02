Valsts protokols ir pirmais iespaids par valsti. “To veidojām no nulles un mācījāmies no kļūdām,” stāsta diplomāte Ieteikt







Varam teikt, ka 1991. gadā mēs sākām no nulles, jo protokola materiāli no brīvvalsts laika saglabājušies nebija, izņemot vien dažus ceremoniālus. Bija jāsāk strādāt, bija jādara, cita ceļa mums nebija. Tās, stāstot par šo katrai valstij svarīgo lietu, TV24 raidījumam “Dienas personība ar Veltu Puriņu” sacīja Aija Odiņa, Latvijas Valsts protokola izveidotāja.

“Kā mēs to varējām? Apguvām teoriju, cik nu teorētiskā materiāla bija ārlietu ministrijā. Mācījāmies no kļūdām, bieži no intuīcijas, vērojām ārzemju kolēģus vizītēs, braucām protokola praksēs uz ārzemēm. Biju pat Bekingemas pilī pirms karaliskajām vizītēm 1992.gadā.”

Soli pa solītim nesām Latvijas vārdu pasaulē, jo viesu pirmais iespaids vienmēr ir par protokolu – kā tevi sagaida, kā uzņem, kā organizēta vizīte, kā notiek pasākumi, kā organizēti mielasti – tas viss ir protokola pārziņā! Jāmācās bija daudz, atzīst diplomāte.

“Ar gandarījumu jāatzīst, protokola sistēma tika ielikta, tā strādā, darbojas vēl šodien,” teica Latvijas Valsts protokola izveidotāja.