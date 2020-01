Varas maiņai gatavojas trešais lielākais novads

Domes priekšsēdis Ēriks Lukmans pirms amata un arī domes atstāšanas sacīja, ka viņš nedomā sēdēt rokas klēpī salicis un drīz jau varētu savu ilgo gadu pieredzi likt lietā citā darbā. Foto: Edijs Pālens/LETA

Pēc Tukuma novada domes priekšsēdētāja Ērika Lukmana (“Tukuma pilsētai un novadam”) paziņojuma par atkāpšanos no amata, noliekot arī deputāta mandātu, iedzīvotāju skaita ziņā trešajā lielākajā Latvijas novadā ar vairāk nekā 30 000 iedzīvotāju uz nenoteiktu laiku ir iestājusies politiskā nestabilitāte.

Opozīcijai, kas mērķtiecīgi jau kopš vēlēšanām ir centusies vājināt vairākuma pozīcijas, ir izredzes pārņemt varu no partijas “Tukuma pilsētai un novadam”, kas ilgus gadus ir bijusi valdošā Tukumā un pēc tam ap to izveidotajā novadā. Tā ir arī viena no vecākajām reģionālajām partijām.

Par atkāpšanos Ē. Lukmans paziņoja pērn 19. decembrī, atsaucoties arī uz politisko šantāžu, destruktīvo kritiku sociālajos tīklos un opozīcijas pretdarbību, ko amatā izjutis jau ilgāku laiku. Posteni mērs atstās pirmajā domes ārkārtas sēdē, kas varētu notikt šonedēļ.

No sākotnējās vadības komandas Ē. Lukmans bija palicis viens – jau vairāk nekā pirms gada opozīcija panāca, ka amatu zaudēja viens no viņa vietniekiem Aivars Volfs (“TPN”), bet pērn decembrī atkāpās arī otrs vietnieks Arvīds Driķis (LZS), kurš tāpat nolika deputāta mandātu.

Opozīcijas pirmā uzvara bija jau toreiz, kad A. Volfa vietā par vietnieku ievēlēja Agri Zvaigzneskalnu no opozīcijā esošās Latvijas Zaļās partijas. Šī ir viena no pašvaldībām, kur Zaļo un zemnieku savienības dalīb­organizācijas startēja atsevišķi. A. Zvaigzneskalns ir minēts kā viens no domes priekšsēdētāja kandidātiem.

Uz mēra amatu varētu pretendēt arī Daiga Reča, kura ievēlēta no partijas “No sirds Latvijai”, bet vairs nedarbojas jaunajā politiskajā spēkā, kas ir izveidots uz “NSL” bāzes. Ja opozīcijai neizdosies savstarpēji vienoties par mēra kandidātu, Tukuma novads var piedzīvot arī domes atlaišanu.

Šulca panākumus nevar atkārtot

“Tukuma pilsētai un novadam” sava līdera, bijušā domes priekšsēdētāja Jura Šulca vadībā vairākkārt pašvaldību vēlēšanās ieguva absolūto balsu vairākumu un varēja īstenot varu viena. Situācija mainījās pēc J. Šulca ievēlēšanas 12. Saeimā. Vietējās vēlēšanās 2017. gada jūnijā “TPN” startēja jau cita līdera – Ē. Lukmana – vadībā.

Viņš popularitātes ziņā atpalika no J. Šulca un nespēja nodrošināt tik lielu atbalstu partijai. Tā vēlēšanās uzvarēja, bet saņēma vairs tikai sešus mandātus un viena vairs nevarēja panākt vairākumu. Tās vienīgais uzticamais sabiedrotais ir “Vienotība”, ar kuru ilgus gadus “TPN” ir sadarbības līgums arī Saeimā.

Pēc pašvaldību vēlēšanām abām partijām kopā bija astoņas no 17 vietām, bet, pieaicinot Latvijas Zemnieku savienību, kurai bija divi deputāti, varu izdevās saglabāt. Taču koalīcija vairs nebija tik monolīta, lai to nosargātu.

Jau 2018. gada novembrī divi no vairākuma deputātiem – Normunds ­Rečs (ievēlēts no “TPN”, bet vairs nav partijā) un Jānis Eisaks (LZS) – atbalstīja A. Volfa atbrīvošanu. Tieši LZS divu deputātu rokās tagad ir tas, vai domē izdosies izveidot vairākumu. Līdz šim opozīcijā bija trīs LZP deputāti un pa diviem deputātiem no “NSL” un Nacionālās apvienības.

Taču tagad šajā pusē jau ir arī N. ­Rečs, kurš ir D. Rečas dzīvesbiedrs. Kad piektdien “Latvijas Avīze” sazvanīja D. Reču, viņa ar ģimeni atradās ārpus valsts. Uz jautājumu, vai viņa varētu kandidēt uz domes priekšsēdētāja amatu, politiķe atbildēja: “Dzīve rādīs.”

Taču deputāte bija pilnīgi pārliecināta, ka izdosies ievēlēt jaunu mēru, jo domē esot vairāki cilvēki, kuri varētu vadīt pašvaldību. Ar A. Zvaigzneskalnu “LA” sazināties neizdevās.

Savā atkāpšanās runā Ē. Lukmans sacīja: “Gan es, gan pārējie mani domubiedri esam centušies strādāt pēc labākās sirdsapziņas, tomēr nav iespējams ilgstoši izturēt nenormālu pretdarbību. Mana izturība un cilvēciskie resursi ir izsmelti. Man ir jādod ar varas deg­smi apveltītajiem kolēģiem iespēja apliecināt savus karstos vārdus darbos.”

Viņš pieminēja arī pretdarbību un žulti, kas pret valdošajiem bijusi vērsta sociālajos tīklos. Ielūkojoties feisbukā, redzams, ka asus izteikumus domes vadībai veltījusi arī D. Reča, kura, piemēram, ierakstījusi:

“Agri vai vēlu ir jānotiek paaudžu maiņai. Ja nervi netur, nav ko politikā līst. Laiki mainās, un mainās arī politiķu paaudzes.”

Viņa sarunā ar “LA” šos vārdus atkārtoja, uzskatot, ka varas maiņa nebūtu iespējama, ja koalīcijā nebūtu iekšējās krīze. Par vienu no tās vājajiem posmiem var uzskatīt J. Eisaku, kurš “LA” sacīja, ka, viņaprāt, visiem 17 deputātiem ir jāsanāk kopā un jāvienojas, kā turpmāk strādāt.

Līdz janvāra otrajai pusei ir jāpieņem arī pašvaldības budžets. Uz vaicāto par atbildību, kāda viņam ir kā izšķirošās balss īpašniekam, J. Eisaks atbildēja, ka šajā situācijā jebkura balss var būt izšķirošā.

Reforma būs pārbaudījums

Domes priekšsēdis Ē. Lukmans pirms amata un arī domes atstāšanas “LA” sacīja, ka viņš nedomā sēdēt rokas klēpī salicis un drīz jau varētu savu ilgo gadu pieredzi likt lietā citā darbā, kuru negribēja atklāt. Taču savu atkāpšanos komentēt viņš vairs nevēlējās, jo visu jau esot pateicis domes sēdē.

Ē. Lukmanam esot gandarījums, ka šajos gados izdevies izdarīt arī daudzas labas lietas – veiksmīgi izmantojot Eiropas fondu naudu, novads ir attīstījies, ir veicināta uzņēmējdarbība, sakārtots skolu tīkls.

Tukuma novads ir viens no lielākajiem novadiem, kam reformas gaitā plānots pievienot vēl Kandavas, Jaunpils un Engures novadus. Tad jaunajā teritorijā būtu vairāk nekā 45 000 iedzīvotāju.

Trīs minētajās pašvaldībās politiskā situācija ir stabilāka. Taču, ja Saeima pieņems ar pašvaldību reformu saistītās izmaiņas likumā, tad visa atbildība par reformas plāna sagatavošanu un pašvaldību apvienošanos būs jāuzņemas Tukuma novada jaunajai vadībai.

To “LA” atgādināja partijas “Tukuma pilsētai un novadam” priekšsēdētājs un “Jaunās Vienotības” valdes loceklis J. Šulcs. Viņš vadīja domi laikā, kad notika iepriekšējā reforma 2009. gadā. Tas esot liels darbs, kad vairākām pašvaldībām jāvienojas par mantas pārņemšanu, budžetu apvienošanu, kadru politiku.

“Tā ir milzīga atbildība, un problēmu būs ļoti daudz,” paredz J. Šulcs, norādot, ka toreiz reformas sagatavošanā piedalījās arī Ē. Lukmans, kuram ir liela pieredze. No tagadējiem deputātiem tāda vēl esot vienīgi D. Rečai, kura toreiz bija Jaunsātu pagasta priekšsēdētāja.

Uz vaicāto par sajūtām brīdī, kad partija var zaudēt tik ilgi noturēto varu, J. Šulcs atbildēja: