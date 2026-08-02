23,33 eiro maksājumu nav iespējams saņemt! Aivars Lembergs nonācis absurdā situācijā 0
Saistībā ar to, ka pirms vairākiem gadiem žurnālists Kārlis Streips Aivaru Lembergu publiski nosauca par notiesātu noziedznieku, savukārt Lemberga kungs pret to cēla prasību tiesā, norādot, ka viņš nav notiesāts, cita starpā šogad tiesa nosprieda, ka TV24/LA.LV mediju grupai ir jāsedz tiesāšanās izdevumi nedaudz vairāk kā 23,33 eiro apmērā.
Uzņēmums veica maksājumu Aivaram Lembergam, izmantojot “Swedbank”, taču šis aptuveni 20 eiro maksājums tika apturēts, jo banka vēlējās noskaidrot pamatojumu, jo nauda tiek skaitīta politiski nozīmīgai personai, kas atrodas arī Apvienotās Karalistes sankciju sarakstos. Protams, uzņēmums bankai nosūtīja spriedumu, norādot, ka uz tā pamata ir jāveic pārskaitījums, taču bankas darbinieki savu viedokli nemainīja, tik tā atsakoties izpildīt maksājumu.
Vai situācija nav absurda?
Portālam LA.LV arī pats Lembergs par šo situāciju izteicās skarbi: “Jau vairāk nekā pusgadu Latvijas komercbankas, pildot Latvijas valdības un Latvijas Bankas prasības nepieņemt maksājumus uz Aivara Lemberga vienīgo kontu, tā saucamo pamatkontu, kas atbilstoši Eiropas savienības vienotiem noteikumiem ir katram Eiropas Savienības pilsonim un atbilstoši Eiropas savienības noteikumiem, Eiropas Savienības pilsonim no bankas pamatkonta ir tiesības veikt maksājumus un saņemt arī naudu: darba algu, pensiju un arī maksājumus pildot tiesas lēmumus.
Atbilstoši Latvijas valdības prasībai un Latvijas Bankas norādījumiem, lai Aivars Lembergs var saņemt naudu uz savu bankas pamatkontu, vienīgo kontu, viņam ir jāsaņem atļauja no Amerikas Savienoto Valstu valdības un Lielbritānijas valdības.
Līdz ar to, Latvijas Republikas teritorijā darbojas nevis Latvijas Republikas Satversme Latvijas Republikas likumi, Ministru kabineta noteikumi, bet gan Amerikas Savienoto Valstu un Lielbritānijas noteiktā kārtība. Tāda ir patiesība par Latvijas suverenitāti un neatkarību!”
Savukārt “Swedbank” uzņēmumam sniegtajā atbildē skaidro, ka maksājuma neizpilde saistīta ar bankas pienākumu izvērtēt klientu darījumus un ar sankciju risku pārvaldību. Runa ir par 23,33 eiro maksājumu Aivaram Lembergam ar norādi “tiesas izdevumi – valsts nodeva”. Banka norāda, ka pēc pirmā maksājuma pieprasījusi uzņēmumam papildu informāciju par darījuma būtību.
Banka uzsver, ka tai jāievēro ne vien Latvijas un Eiropas Savienības prasības, bet savā darbībā tā nodrošina arī ASV noteikto OFAC un Apvienotās Karalistes sankciju ievērošanu. “Swedbank” atsaucas arī uz saviem noteikumiem, kas ļauj atteikt darījuma izpildi, ja tas nepieciešams sankciju riska pārvaldībai, tostarp gadījumos, kad darījums saistīts ar sankcionētu personu vai pastāv iespējamas sankciju apiešanas risks. Banka secinājusi, ka tās rīcība konkrētā maksājuma apstrādē bijusi atbilstoša tiesību aktiem un līguma noteikumiem.”
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