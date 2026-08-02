Kāpēc tik daudz par pakalpojumiem joprojām maksājam skaidrā naudā? Taukača ieraksts trāpa “nervā” 0
Skaidra nauda vai pārskaitījums? Lai gan arvien lielāku daļu ikdienas pirkumu iespējams apmaksāt ar karti vai telefonu, ir pakalpojumi un situācijas, kurās skaidra nauda joprojām ir ierasta lieta. Aukles pakalpojumi, skaistumkopšana, ogu un citu labumu iegāde no mazajiem tirgotājiem – tie ir tikai daži piemēri.
Plašas diskusijas sociālajā tīklā “X” izraisījis nodokļu eksperta Jāņa Taukača ieraksts. Viņš atklājis, ka mēģinājis ģimenē panākt atteikšanos no norēķiniem skaidrā naudā, tomēr sievu pārliecināt nav izdevies.
“Zaudēju cīņu sievai. Mēģināju pierunāt nemaksāt neko skaidrucī nevienam. Viņas vēlme maksāt auklei (jo esot grūti atrast citu), par zemenēm (laikam puspasaule zemenes tirgo skaidrucī), par manikīru un frizieri (nevēloties mainīt) utt. ņēma virsroku. Ceru, vēlēšanas šo risinās,” raksta Taukačs.
Ieraksts izraisījis pamatīgu viedokļu sadursmi. Daļa komentētāju Taukača nostāju nesaprot, atgādinot, ka skaidra nauda pati par sevi nav nekas slikts vai nelikumīgs. Savukārt citi diskusiju pavērš nodokļu nomaksas virzienā – īpaši gadījumos, kad skaidrā naudā regulāri tiek maksāts par pakalpojumiem.
Cits komentētājs ir vēl kategoriskāks: “Skaidra nauda ir veselīga ekonomikai. Vienmēr ir bijusi un būs.”
Īpašu komentētāju uzmanību izpelnījās Taukača pieminētā samaksa auklei. Vairāki cilvēki norādīja – ja runa ir par regulāri sniegtu pakalpojumu, jautājums drīzāk esot nevis par skaidru naudu kā tādu, bet gan par ienākumu uzskaiti un nodokļiem.
“Kāpēc ar aukli neesat noslēguši darba līgumu, lai varētu maksāt ar pārskaitījumu un apmaksāt IIN, veikt VSAOI iemaksas?” jautā viens no diskusijas dalībniekiem.
Vēl kāds iesaka: “Samaksā auklei gan algu, gan nodokli, kā to dara normāli darba devēji. Protams, tā, lai uz rokas paliek tā pati summa, kas līdz šim. Domāju, ka viņa priecāsies arī par pārskaitījumu.”
Tikmēr citi aizstāv skaidru naudu pavisam praktisku iemeslu dēļ. “Tieši kur ir problēma skaidrai naudai un tieši kāpēc gribi bankai maksāt komisiju?” jautā kāds komentētājs.
Savukārt kāds diskusijas dalībnieks norāda, ka vismaz ogu iegādē no skaidras naudas esot iespējams izvairīties: “Tirgū atradu tirgotāju, pie kura ogas var nopirkt, norēķinoties ar karti.”
Kāda komentētāja norāda uz iecerētām izmaiņām mikrouzņēmumu regulējumā, kas mazajiem uzņēmējiem ar salīdzinoši nelieliem gada ienākumiem varētu paredzēt zemāku nodokļa likmi un automātisku nodokļa pārskaitīšanu no saimnieciskās darbības konta.
Tieši uz šādām pārmaiņām cerot arī Taukačs. Viņaprāt, ienākumu slieksni vajadzētu nevis samazināt, bet gan pielīdzināt PVN reģistrācijas slieksnim.
Diskusija galu galā aizgājusi krietni tālāk par vienas ģimenes domstarpībām par aukli, zemenēm un frizieri. Tā aktualizējusi daudz plašāku jautājumu – kāpēc Latvijā virknē mazo pakalpojumu jomu skaidra nauda joprojām ir tik izplatīta un vai problēma patiešām ir maksāšanas veidā, nevis tajā, kas ar saņemto naudu notiek pēc tam?
Svarīgi atgādināt, ka nodokļu nomaksa nav tikai formalitāte – no tiem tiek finansēta veselības aprūpe, izglītība, pensijas, drošība un citi valsts un pašvaldību pakalpojumi. Turklāt oficiāli uzrādīti ienākumi pašam pakalpojuma sniedzējam ir svarīgi sociālajai aizsardzībai. Savukārt pircējam čeks vai cits darījumu apliecinošs dokuments var būt būtisks pierādījums, ja vēlāk rodas strīds par preci vai pakalpojumu.
Ja pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam konkrētajā situācijā ir pienākums izsniegt darījumu apliecinošu dokumentu, bet viņš to nedod, vispirms to vajadzētu palūgt. Ja čeku vai citu atbilstošu dokumentu izsniegt atsakās, par iespējamu nereģistrētu saimniecisko darbību vai nodokļu pārkāpumiem var informēt Valsts ieņēmumu dienestu. Svarīgi arī atcerēties – norēķināšanās skaidrā naudā pati par sevi nenozīmē izvairīšanos no nodokļiem; būtiski ir tas, vai darījums tiek pienācīgi uzskaitīts un par gūtajiem ienākumiem tiek samaksāti paredzētie nodokļi.
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