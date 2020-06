Foto: cbsnews.com

ASV medijiem turpinot pārskatīt savu piedāvājumu pēc visā valstī notikušajiem pretrasisma protestiem un grautiņiem, straumēšanas platformā “HBO Max” no otrdienas vairs netiek piedāvāta filma “Gone with the Wind” (“Vējiem līdzi”).

Daudzas “Oskara” balvas saņēmusī 1939.gada pilsoņkara episkā drāma ir visu laiku visienesīgākā filma, tomēr tas, kā tajā atainoti ar dzīvi apmierinātie vergi un varonīgie vergturi, izpelnījies pārmetumus.

“”Vējiem līdzi” ir sava laika produkts un ataino dažus etniskos un rasu aizspriedumus, kas, diemžēl, bija izplatīti amerikāņu sabiedrībā,” paziņojumā skaidroja “HBO Max” pārstāvis sakariem ar presi.

“Rasistiskais atainojums bija aplams toreiz un ir aplams šodien, un mums šķita, ka saglabāt šo filmu piedāvājumā bez paskaidrojumiem un nenosodot šo atainojumu būtu bezatbildīgi.”

Filma pēc kāda laika atkal tiks piedāvāta nesen izveidotajā straumēšanas platformā līdz ar diskusijām par tās vēsturisko kontekstu, norādīja uzņēmums.

Nekas netiks rediģēts, “jo, ja tas tiktu darīts, tas būtu tas pats, kā apgalvot, ka šādi aizspriedumi nekad nav pastāvējuši”.

“Ja mēs esam apņēmušies radīt taisnīgāku, objektīvāk un ietverošāku nākotni, mums vispirms ir jāatzīst un jāsaprot mūsu vēsture,” pavēstīja kompānija.