Vēl nav par vēlu! Ko paspēt iestādīt jūlijā, lai iegūtu košus ziedus un rudens ražu 0
Lai gan vasaras vidū daudzi dārzi jau sāk zaudēt pavasara krāšņumu, jūlijs vēl ir piemērots laiks, lai iestādītu augus, kas turpinās ziedēt un priecēt līdz pat rudenim.
Daudzi dārzu īpašnieki pavasarī ar lielu entuziasmu sāk labiekārtošanas darbus, taču vasaras vidū pamana, ka daļa augu sāk nīkuļot vai nozied pārāk ātri. Bieži vien iemesls ir nepareizi izvēlētas sugas – dažas nespēj izturēt karstumu vai tām vienkārši ir īss ziedēšanas periods.
Dārzkopības speciālisti jūlijā iesaka izvēlēties izturīgus daudzgadīgos augus, kas labi pielāgojas siltumam un saglabā dekorativitāti ilgāk.
Augi, kas priecēs līdz rudenim
Viena no labākajām izvēlēm ir ehinācijas, rudbekijas un melisas – tās labi iesakņojas siltā augsnē un var ziedēt līdz pat rudens sākumam.
Dārzā košumu vēlāk sezonā ienesīs arī dekoratīvie sīpoli un heliopsis (saulesactiņas) – šie augi zied laikā, kad daudzi pavasara ziedētāji jau ir beiguši savu krāšņumu.
Vēl var paspēt iesēt augus nākamajam gadam
Jūlijā vēl var paspēt iesēt arī dažus divgadīgos augus, kas šajā sezonā izaugs un nostiprināsies, bet ar krāšņiem ziediem priecēs nākamajā gadā.
Dārznieki iesaka izvēlēties, piemēram, uzpirkstītes, dekoratīvos dadžus un citus izturīgus ziedaugus.
Ja vēlaties ātri papildināt dobes ar krāsām, var stādīt arī viengadīgos ziedus – piemēram, samtenes un petūnijas.
Regulāri laistot, tās var ātri ieaugties un turpināt ziedēt arī karstākā laikā.
Ko vēl stādīt dārzā jūlijā?
Arī sakņu dārzā sezona vēl nav beigusies.
Starp populārākajām izvēlēm ir burkāni un kāļi – tie labi piemēroti vēlai sējai un rudenī priecēs ar svaigu ražu.
Arī kopšana nosaka rezultātu
Pat visizturīgākie augi neizaugs skaisti bez atbilstošas kopšanas. Dārzkopji atgādina par biežākajām kļūdām, kas var sabojāt vasaras stādījumus:
- pārāk vēla lēni augošu augu stādīšana;
- augu novietošana vietās ar pārāk spēcīgu sauli;
- nepietiekama vai pārmērīga laistīšana;
- augsnes neapklāšana ar mulču, kas palīdz saglabāt mitrumu.
Tāpat svarīgi regulāri noņemt noziedējušos ziedus – tas daudzām sugām palīdz ilgāk un bagātīgāk ziedēt.
Lai gan jūlijs ir viens no sarežģītākajiem mēnešiem dārzkopībā karstuma un sausuma dēļ, ar pareizu augu izvēli un rūpēm dārzs var saglabāt košumu līdz pat vēlam rudenim.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.