Everests, Himalaji.
Everests, Himalaji.
Foto. Ang Tashi SHERPA / AFP

Vētras dēļ nometnēs Everesta nogāzē iestrēdzis 1000 cilvēku 0

LETA
19:24, 5. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Everesta Tibetas nogāzē pēc sniega vētras nometnēs iestrēdzis teju 1000 cilvēku, vēsta Ķīnas mediji.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Auns nekad nekļūs vecs, bet vērsis rušināsies par dārzu. Kā katra zodiaka zīme dzīvo pensijas vecumā?
Nebija neviena eklēra! Pirkums “Liepkalnu” maiznīcā rada bažas par to, kā tad matemātika darbojas reālajā pasaulē
“NATO 5. pants izkūpēs gaisā” – publiskots iespējama Krievijas uzbrukuma scenārijs Igaunijai
Lasīt citas ziņas

Cilvēki atrodas kalnu nometnēs aptuveni 4900 metru augstumā.

Teltīm vētrā nodarīti bojājumi, bet lielā sniega dēļ bloķēti piekļuves ceļi.

Patlaban notiek glābšanas operācija.

CITI ŠOBRĪD LASA
Lāči, Gulbji, Brieži, Lūši un citi: jau pavisam drīz cilvēki ar dzīvnieku nosaukumiem vārdā vai uzvārdā Rīgas zoodārzu varēs apmeklēt bez maksas
VIDEO. Okupētajā Krimā nogranduši vairāki sprādzieni – tiek ziņots par ugunsgrēku naftas terminālī
Starp mākoņiem izsprauksies saules stari… Laika prognoze pirmdienai

Ir cietušie, lai gan nav apstiprinātas informācijas par iespējamiem bojāgājušajiem, vēsta Ķīnas tīmekļa medijs “Jimu”.

Svētdienas rītā glābēji ceļu uz nometnēm sāka attīrīt.

Sniega tīrīšanā iesaistīti simtiem vietējo iedzīvotāju un glābēju komandas.

Daži tūristi jau evakuēti.

Snigšana sākās piektdienas vakarā un turpinājās visu sestdienu, bet sestdienas vakarā tika slēgta piekļuve Everesta ainavu parkam.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. Poļu slēpotājs šokē pasauli ar bīstamāko nobraucienu Himalajos
Everesta anomālā augšana strauji turpinās. Zinātnieki sniedz skaidrojumu šim fenomenam
VIDEO. Klimata izmaiņas. Everests ir sācis izžūt, kļuvis “sauss un akmeņains” – liecina alpīnista-rekordista daudzu gadu laikā veiktie novērojumi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.