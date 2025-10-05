Vētras dēļ nometnēs Everesta nogāzē iestrēdzis 1000 cilvēku 0
Everesta Tibetas nogāzē pēc sniega vētras nometnēs iestrēdzis teju 1000 cilvēku, vēsta Ķīnas mediji.
Cilvēki atrodas kalnu nometnēs aptuveni 4900 metru augstumā.
Teltīm vētrā nodarīti bojājumi, bet lielā sniega dēļ bloķēti piekļuves ceļi.
Patlaban notiek glābšanas operācija.
Ir cietušie, lai gan nav apstiprinātas informācijas par iespējamiem bojāgājušajiem, vēsta Ķīnas tīmekļa medijs “Jimu”.
Svētdienas rītā glābēji ceļu uz nometnēm sāka attīrīt.
Sniega tīrīšanā iesaistīti simtiem vietējo iedzīvotāju un glābēju komandas.
Daži tūristi jau evakuēti.
Snigšana sākās piektdienas vakarā un turpinājās visu sestdienu, bet sestdienas vakarā tika slēgta piekļuve Everesta ainavu parkam.