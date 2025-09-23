VID Nodokļu un muitas policija aptur “aplokšņu” algu izmaksu kādā būvniecības uzņēmumā 0
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvaldē sākts kriminālprocess par “aplokšņu” algu izmaksu uzņēmumā, kas nodarbojās ar ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu uzstādīšanu, apkopi un remontu, aģentūru LETA informēja VID.
Operatīvo pasākumu laikā “aplokšņu” algu izmaksas tika apturētas tieši to izmaksas brīdī. Kopējais nenomaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu apmērs vēl tiks precizēts un noskaidrots izmeklēšanas laikā.
Pirmstiesas izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka uzņēmums laikā no 2023.gada janvāra līdz 2025.gada augustam grāmatvedības uzskaitē nav pilnā apmērā uzrādījis aptuveni 40 darbiniekiem izmaksāto darba samaksu un par neuzrādīto summu nav veicis nodokļu nomaksu.
Sāktajā kriminālprocesā VID Nodokļu un muitas policijas pārvalde 2025.gada augustā veica sešas kratīšanas, tostarp kriminālprocesā iesaistītā uzņēmuma telpās, automobiļos un dzīvesvietās. Kratīšanu laikā tika atrasta un izņemta skaidra nauda 41 870 eiro apmērā, kas, iespējams, bija paredzēta kārtējai “aplokšņu” algu izmaksai.
Daļa no skaidras naudas bija salikta pa “kaudzītēm” 500 eiro nominālos un uz tām bija atzīmes ar uzņēmuma darbinieku vārdiem un uzvārdiem, informē VID. Tāpat kratīšanu laikā tika izņemti arī citi kriminālprocesam nozīmīgi priekšmeti, kas tiks analizēti turpmākajā kriminālprocesa pirmstiesas izmeklēšanas laikā.
Kriminālprocess sākts pēc Krimināllikuma 217.1 pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma pazīmēm. Par šādu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu paredzēts sods – brīvības atņemšana uz laiku līdz diviem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods un atņemot tiesības uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz trim gadiem.
Kriminālprocesā trim personām ir tiesības uz aizstāvību.
Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta, norāda VID.
Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 19.pantu neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
Kopumā šī gada astoņos mēnešos ir sākti 46 kriminālprocesi un kriminālvajāšanas sākšanai nosūtīti astoņi kriminālprocesi saistībā ar pārkāpumiem darba spēka nodokļu jomā, informē VID.