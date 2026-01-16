VIDEO. Aitu bars iebrūk Vācijas lielveikalā un izposta dzērienu nodaļu 0
Sociālajos tīklos plašu uzmanību izpelnījies video no Vācijas, kurā redzams, kā aptuveni 50 aitas negaidīti iebrūk “Penny” atlaižu lielveikalā Bavārijas pašvaldībā Burgsinnā, pārsteidzot gan pircējus, gan veikala darbiniekus.
Neparastais incidents noticis laikā, kad aitu ganāmpulks tika vests uz ziemas mītni. No kopumā 500 dzīvniekiem aptuveni 50 bija nolēmuši novirzīties no ierastā maršruta un devušies tieši uz veikalu. Kā norāda uzņēmums, grūti bijis saprast, vai aitas meklējušas īpašos piedāvājumus vai vienkārši vēlējušās sasildīties, taču īpaši iecienīta izrādījusies kases zona, kur atradušies cilvēki, ziņo “The Guardian”.
Aculiecinieki stāsta, ka, lai gan aitas atturējušās no svaigo produktu pagaršošanas, viņu rosība veikala dzērienu nodaļā atstājusi postījumu pēdas — no plauktiem tika nogāztas stikla pudeles un citas preces. Video redzams, kā aitas blēj, taču kopumā izskatās vairāk ziņkārīgas nekā satrauktas.
Veikala pārstāvji norāda, ka aptuveni 20 pircēji, kas tajā brīdī atradušies veikalā, situāciju uztvēruši ar humoru. Pēc apmēram 20 minūtēm dzīvniekus izdevies izvilināt ārā, un tie atgriezušies pie sava ganāmpulka.
“Penny” veikalu tīkls paziņojis, ka negrasās piedzīt zaudējumus no aitu īpašnieka, bet gan izmantos plašo publicitāti — uzņēmums pat apsvēris iespēju sponsorēt barību šīm 50 “bēglēm” veselu gadu.
Aitkopis Dīters Mišlers Vācijas sabiedriskajam medijam stāstījis, ka, iespējams, aitas novērsa zīles uz zemes, bet pēc tam tās piesaistījis kāds pircējs ar maisiņu, kas dzīvniekiem varējis atgādināt barību vai sāls maisu. “Nekad nebūtu domājis, ka viņas labprātīgi ieies lielveikalā,” atzina gans.
Par laimi, pēc piedzīvojuma visas aitas ir sveikas un veselas. Kā norādīja Mišlers, tiklīdz dzīvnieki atgriezās pie ganāmpulka, “viņas uzreiz atkal bija laimīgas”.