VIDEO. Aitu bars iebrūk Vācijas lielveikalā un izposta dzērienu nodaļu 0

LA.LV
23:24, 16. janvāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Sociālajos tīklos plašu uzmanību izpelnījies video no Vācijas, kurā redzams, kā aptuveni 50 aitas negaidīti iebrūk “Penny” atlaižu lielveikalā Bavārijas pašvaldībā Burgsinnā, pārsteidzot gan pircējus, gan veikala darbiniekus.

Drīz Ukrainā iestāsies miers un Putins pazudīs: ukraiņu astrologs nosauc kurā mēnesī šogad viss mainīsies
Ķīna pilnībā pārtrauc elektroenerģijas iegādes no Krievijas – iemesls var pārsteigt
Sestdiena, iespējams, būs pēdējā baudāmā ziemas diena pirms lielā sala 2
Lasīt citas ziņas

Neparastais incidents noticis laikā, kad aitu ganāmpulks tika vests uz ziemas mītni. No kopumā 500 dzīvniekiem aptuveni 50 bija nolēmuši novirzīties no ierastā maršruta un devušies tieši uz veikalu. Kā norāda uzņēmums, grūti bijis saprast, vai aitas meklējušas īpašos piedāvājumus vai vienkārši vēlējušās sasildīties, taču īpaši iecienīta izrādījusies kases zona, kur atradušies cilvēki, ziņo “The Guardian”.

Aculiecinieki stāsta, ka, lai gan aitas atturējušās no svaigo produktu pagaršošanas, viņu rosība veikala dzērienu nodaļā atstājusi postījumu pēdas — no plauktiem tika nogāztas stikla pudeles un citas preces. Video redzams, kā aitas blēj, taču kopumā izskatās vairāk ziņkārīgas nekā satrauktas.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kas tad šim aiz ādas? Lukašenko dod pēkšņu rīkojumu valsts armijai
Apkure atslēgta, elektrības nav, ārā – sals: ukraiņu padomi, kā saglabāt siltumu mājoklī
Negaidīts pārdevējas žests līdz sirds dziļumiem aizkustina pircēju: “Tādu servisu piedzīvoju pirmo reizi…”

Veikala pārstāvji norāda, ka aptuveni 20 pircēji, kas tajā brīdī atradušies veikalā, situāciju uztvēruši ar humoru. Pēc apmēram 20 minūtēm dzīvniekus izdevies izvilināt ārā, un tie atgriezušies pie sava ganāmpulka.

“Penny” veikalu tīkls paziņojis, ka negrasās piedzīt zaudējumus no aitu īpašnieka, bet gan izmantos plašo publicitāti — uzņēmums pat apsvēris iespēju sponsorēt barību šīm 50 “bēglēm” veselu gadu.

Aitkopis Dīters Mišlers Vācijas sabiedriskajam medijam stāstījis, ka, iespējams, aitas novērsa zīles uz zemes, bet pēc tam tās piesaistījis kāds pircējs ar maisiņu, kas dzīvniekiem varējis atgādināt barību vai sāls maisu. “Nekad nebūtu domājis, ka viņas labprātīgi ieies lielveikalā,” atzina gans.

Par laimi, pēc piedzīvojuma visas aitas ir sveikas un veselas. Kā norādīja Mišlers, tiklīdz dzīvnieki atgriezās pie ganāmpulka, “viņas uzreiz atkal bija laimīgas”.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
5 miljoni cilvēku, 23 miljoni aitu! Kas īsti notiek Jaunzēlandē, un kāpēc tur ir tik daudz aitu?
VIDEO. “Dziedāšanā tev veicas labāk nekā politikā…” Rosļikovs publiski atrāda savu slēpto talantu
Kokteilis
Gribēja reklāmu, dabūja šķiršanos: restorāna publicētais “TikTok” video izjauc vīrieša laulību
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.