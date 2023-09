VIDEO. Azerbaidžānas uzbrukumā Kalnu Karabahai nogalināti vismaz 27 cilvēki

Azerbaidžānas otrdien sāktajā militārajā operācijā Kalnu Karabahā jau ir nogalināti vismaz 27 cilvēki, bet ievainoti vairāk nekā 200, paziņoja Kalnu Karabahas vietējā administrācija.

Kalnu Karabahas tiesībsargs Gehams Stepanjans sociālo mediju ierakstā pavēstīja, ka ir 27 bojāgājušie, tai skaitā divi civiliedzīvotāji. Starp vairāk nekā 200 ievainotajiem ir 29 civiliedzīvotāji.

Ziņas par bojāgājušajiem tika saņemtas no morga Kalnu Karabahas galvaspilsētā Stepanakertā.

Azerbaidžānas karaspēka veikto apšaužu dēļ ir evakuēti apmēram 7000 cilvēku no 16 apdzīvotām vietām, piebilda Stepanjans.

Azerbaidžāna otrdienas rītā paziņoja, ka tās armija sākusi militāru operāciju “de facto” neatkarīgajā Kalnu Karabahā. Operācijas mērķis esot “konstitucionālās kārtības atjaunošana”.

Azerbaidžānas Aizsardzības ministrija raksturoja šo militāro kampaņu kā “pretterorisma operāciju”, kas turpināšoties līdz armēņu karaspēka izvešanai no Kalnu Karabahas.

Azerbaidžāna otrdienas vakarā pieprasīja armēņu separātistiem Kalnu Karabahā nolikt ieročus un piedāvāja sarunas ar Armēnijas pārstāvjiem gadījumā, ja viņi padosies.

“Lai pārtrauktu pretterorisma pasākumus, nelegālajiem armēņu bruņotajiem spēkiem ir jāpaceļ baltais karogs, jānoliek visi ieroči un nelikumīgajam režīmam jāpārtrauc darbība. Pretējā gadījumā pretterorisma pasākumi turpināsies līdz galam,” paziņoja Azerbaidžāna.

A Russian military base has been destroyed by Azerbaijani shelling in the Karabakh region. https://t.co/mOYy3ciVko

The slogans at the protest in Yerevan are so dedicated to Putin and Lavrov pic.twitter.com/gCY86GbxK1

— NEXTA (@nexta_tv) September 19, 2023