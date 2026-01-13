VIDEO. Bēga klupdami, krizdami! Leduskritums Igaunijā teju nogalina neskaitāmus cilvēkus 30
Pēc bīstama incidenta aizvadītajā nedēļas nogalē Igaunijā Ida-Viru apriņķī varas iestādes pie Valastes ūdenskrituma izvietojušas papildu brīdinājuma zīmes. Apmeklētāji tikai par mata tiesu tur izvairījās no nelaimes, kad no aizsalušā ūdenskrituma nolūza liels ledus gabals, raksta kaimiņvalsts portāls news.err.ee.
Valastes ūdenskritums aizsala ap Jauno gadu, kā tas aukstās ziemās notiek teju katru gadu. Svētku laikā un arī pagājušajā nedēļas nogalē šo dabas objektu apmeklēja simtiem cilvēku, lai klātienē aplūkotu iespaidīgo ledus veidojumu.
Sestdien situācija pēkšņi kļuva bīstama – no ūdenskrituma atdalījās milzīga lāsteku masa, kas nogāzās uz aizsalušās upes gultnes. Ledus gabali izšķīda pa cilvēku pūlu, kurā atradās arī bērni. Aptuveni ducis apmeklētāju bija spiesti strauji bēgt, bet viens cilvēks gandrīz tika aprakts zem ledus gruvešiem.
Kad šis ieraksts sāka izplatīties sociālajos tīklos, dabas fotogrāfs Sergejs Listovs sākotnēji pat domājis, ka redz mākslīgā intelekta radītu video. “Tikai tad, kad dažādi mediji apstiprināja, ka video ir īsts, kļuva skaidrs, ka tas nav nekāds MI joks, bet gan patiesi bīstama situācija,” viņš atzina.
Varas iestādes atgādina, ka visdrošāk Valastes ūdenskritumu apskatīt no marķētās pārgājienu un izglītojošās takas, nepārkāpjot noteiktās drošības robežas.
Tiesitkö, että Virossa on melkoisen komeita vesiputouksia? Oma suosikkini on ehkä Keila, ja Valaste on häikäisevän hieno pakkassäillä. Upea on tämä Jägalakin. Tehtiin sinne retki viikonloppuna. Autolla reilu puoli tuntia Tallinnasta itään. #viro #estonia pic.twitter.com/GXGPFISCtn
