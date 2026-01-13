VIDEO. Bēga klupdami, krizdami! Leduskritums Igaunijā teju nogalina neskaitāmus cilvēkus 30

LA.LV
16:16, 13. janvāris 2026
Ziņas Dabā

Pēc bīstama incidenta aizvadītajā nedēļas nogalē Igaunijā Ida-Viru apriņķī varas iestādes pie Valastes ūdenskrituma izvietojušas papildu brīdinājuma zīmes. Apmeklētāji tikai par mata tiesu tur izvairījās no nelaimes, kad no aizsalušā ūdenskrituma nolūza liels ledus gabals, raksta kaimiņvalsts portāls news.err.ee.

Kokteilis
Šīs zodiaka zīmes saskaras ar pagrieziena punktu: dzīve tām nekad vairs nebūs tāda, kā līdz šim
Vecums nav spriedums: 5 pazīmes, kas liecina, ka jūs novecojat ļoti veiksmīgi
Kokteilis
Slapjš uzvalkā, bailes no Porziņģa un brauciens uz krematoriju – Raimonda Paula joku izlase, kas sasmīdina līdz asarām 17
Lasīt citas ziņas

Valastes ūdenskritums aizsala ap Jauno gadu, kā tas aukstās ziemās notiek teju katru gadu. Svētku laikā un arī pagājušajā nedēļas nogalē šo dabas objektu apmeklēja simtiem cilvēku, lai klātienē aplūkotu iespaidīgo ledus veidojumu.

Sestdien situācija pēkšņi kļuva bīstama – no ūdenskrituma atdalījās milzīga lāsteku masa, kas nogāzās uz aizsalušās upes gultnes. Ledus gabali izšķīda pa cilvēku pūlu, kurā atradās arī bērni. Aptuveni ducis apmeklētāju bija spiesti strauji bēgt, bet viens cilvēks gandrīz tika aprakts zem ledus gruvešiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
Trampa manevri no aizmugures; Putinam atliek vērot, kā krīt sabiedrotie
Kažociņš: Tramps ir vecs vīrs, kurš steidzas atstāt savu pēdu pasaulē
Receptes
Tagad beidzot būs skaidrs – drīkst vai nedrīkst ēst “banānu diegus”?

Kad šis ieraksts sāka izplatīties sociālajos tīklos, dabas fotogrāfs Sergejs Listovs sākotnēji pat domājis, ka redz mākslīgā intelekta radītu video. “Tikai tad, kad dažādi mediji apstiprināja, ka video ir īsts, kļuva skaidrs, ka tas nav nekāds MI joks, bet gan patiesi bīstama situācija,” viņš atzina.

Varas iestādes atgādina, ka visdrošāk Valastes ūdenskritumu apskatīt no marķētās pārgājienu un izglītojošās takas, nepārkāpjot noteiktās drošības robežas.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Vai mums viņiem iemācīt lasīt karti?” Igaunija pēc incidenta uz mola apsver robežas slēgšanu
Kur liks Igaunijā no apgrozības izņemtās viena un divu centu eiro monētas? Sūtīs uz kaimiņvalsti!
Akcija Igaunijā. Ziemassvētku vecītis nosūta “melnos sviecienus” 880 vispalaidnīgākajiem valsts šoferiem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.