Dānijas ugunsdzēsēji jau otro dienu cīnās ar ugunsgrēku 17.gadsimtā celtajā biržas ēkā, ko liesmas ir pamatīgi izpostījušas.

Ugunsgrēks bijušajā biržā izcēlās otrdienas rītā. Puse no ēkas ir nodegusi un nogāzusies arī 54 metrus augstā ēkas smaile, kas bija viena no Kopenhāgenas ainavu raksturojošajiem elementiem.

Biržas ēka, kas atrodas blakus Dānijas parlamentam, tika uzcelta pēc karaļa Kristiāna IV pasūtījuma laikā no 1619. līdz 1640.gadam. Līdz pagājušā gadsimta 70.gadiem ēkā atradās birža, bet vēlāk tā kļuva par Dānijas Tirdzniecības kameras galveno mītni.

Ugunsdzēsējiem otrdien izdevās savaldīt ugunsgrēku, taču tas turpināja degt ēkas daļā, kur notika renovācija.

Šorīt ugunsdzēsēji joprojām cīnījās ar liesmām bojātajā ēkas daļā, kur palikušas tikai ārsienas, platformā “X” paziņoja avārijas dienesti, piebilstot, ka tiek strādāts pie sienu stabilitātes nodrošināšanas un tiek uzraudzītas zonas, ko liesmas nav skārušas.

Ugunsdzēsēji prognozē, ka ar liesmām cīnīsies vēl 24 stundas. Ugunsgrēka cēlonis vēl nav zināms.

🎥Much of one of Copenhagen's most iconic buildings, the 17th century old Stock Exchange, has burned down. The last embers of the fire are expected to be extinguished by tomorrow:pic.twitter.com/nmOXDBMxb0

— DW Europe (@dw_europe) April 17, 2024