KNAB vadītājs pensijā devies 50 gadu vecumā, kāpēc ierēdniecībai ir šādas privilēģijas, kamēr citiem jāturpina strādāt? 0
Plaši jau ziņots, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) priekšnieks Jēkabs Straume 31.jūlijā iesniedzis atlūgumu. Sasniedzot izdienas pensijas saņemšanai nepieciešamo vecumu un stāžu, viņš nolēmis doties izdienas pensijā vēl pirms amata pilnvaru termiņa beigām.
Kulinārais blogeris Rojs Puķe jeb Pipars, uzzinot šo vēsti, publiski uzdevis jautājumu, kas mēles galā ir teju katram, kas šo ziņu sadzirdēja.
“Izlasīju, ka KNAB vadītājs Jēkabs Straume devies izdienas pensijā. Viņš ir dzimis 1976. gadā. Tātad, pensijā aptuveni 50 gadu vecumā. Un man rodas viens pavisam vienkāršs jautājums. Kāpēc Latvijā ierēdniecībai ir šādas privilēģijas, kamēr cilvēki, kuri šo sistēmu uztur ar saviem nodokļiem, spiesti strādāt līdz 65 gadu vecumam?” retoriski vaicā Rojs.
Viņš gan precizē, ka runa nav par vienu cilvēku. Runa ir par principu. Ierēdņu algas un pensijas tiek maksātas no nodokļu maksātāju naudas. Tas nozīmē, ka skolotājs, medmāsa, ārsts, uzņēmējs, pārdevējs, šoferis un daudzi citi ar saviem nodokļiem finansē sistēmu, kurā daļa valsts amatpersonu var pensionēties ievērojami agrāk.
Rojs nesaprot: “Kāpēc skolotājs, kurš 35–40 gadus stāv klases priekšā, nevar aiziet pensijā 50 gadu vecumā? Kāpēc medmāsa, kura strādā nakts maiņās un ik dienu rūpējas par pacientiem, nevar? Kāpēc ārsts, kurš glābj dzīvības, nevar? Ja arguments ir atbildība un stress, tad godīgi paskatīsimies, vai šo profesiju atbildība ir mazāka?”
zviņš norāda, ka jautājums par ierēdniecības privilēģijām ir svarīgs: “Vai ir taisnīgi, ka valsts uzturēta sistēma pret saviem darbiniekiem ir tik labvēlīga, kamēr tie, kuri šo sistēmu finansē, šādu attieksmi nesaņem? Varbūt ir pienācis laiks pārskatīt ne tikai pensiju sistēmu, bet arī pašu domāšanu par to, kam un kāpēc valsts piešķir privilēģijas? Jo šis nav jautājums par vienu ierēdni. Šis ir jautājums par taisnīgumu pret nodokļu maksātāju.”