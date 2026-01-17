VIDEO. Donalds Tramps vizītes laikā rūpnīcas darbiniekam parāda vidējo pirkstu 0
ASV prezidents Donalds Tramps kārtējo reizi nonācis uzmanības centrā, šoreiz pēc incidenta “Ford Motor Company” rūpnīcā Mičiganā, kur vizītes laikā rupji reaģējis uz kāda darbinieka izsaucienu. Notikušais iemūžināts video, kas strauji izplatījies sociālajos tīklos.
Incidents notika 13. janvārī, prezidentam apmeklējot “Dearborn Truck Plant” rūpnīcu, kur tiek ražoti populārie “Ford” F-150 pikapi. Ejot cauri ražošanas ceham, viens no darbiniekiem skaļi uzsauca Trampam frāzi: “pedofilu aizstāvis”. Kā ziņo vairāki ASV mediji, Tramps uz to atbildējis, bez skaņas izrunājot necenzētu frāzi un parādot vidējo pirkstu.
Baltais nams incidentu komentēja, norādot, ka prezidents esot reaģējis uz “nekontrolētu un rupju uzvedību”. Trampa pārstāvis Stīvens Čings paziņoja, ka darbinieks esot “kliedzis rupjības dusmu lēkmē”, bet prezidenta reakcija bijusi “skaidra un nepārprotama”.
Savukārt “United Auto Workers” arodbiedrība apstiprinājusi, ka incidentā iesaistītais “Ford” darbinieks ir uz laiku atstādināts no darba, tomēr plašākus komentārus nesniedza. “Ford” pārstāvji uzsver, ka uzņēmumā tiek ievērotas cieņas un profesionālas uzvedības normas, un šādos gadījumos tiek iedarbinātas iekšējās disciplinārās procedūras.
“Ford” izpilddirektors Bils Fords atzina, ka notikušais bijis nepatīkams, tomēr uzsvēra, ka tas bijis tikai īss mirklis citādi pozitīvas prezidenta vizītes laikā. Viņš norādīja, ka lielākā daļa darbinieku uzvedušies profesionāli un ka Tramps kopumā esot bijis apmierināts ar rūpnīcas apmeklējumu.
Incidents atkal aktualizējis diskusijas par politisko spriedzi ASV un prezidenta uzvedību publiskos pasākumos, īpaši laikā, kad katrs žests un vārds ātri kļūst par sociālo tīklu diskusiju objektu.