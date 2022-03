VIDEO. Kremļa meli atmaskoti! Ukrainiete Marianna ar “reālistisko meikapu” no slimnīcas, kurā “nebija pacientu”, laidusi pasaulē meitiņu

Ukrainiete Marianna Podgurskaja, šķiet, pēdējo diennakšu laikā ir kļuvusi par teju vai apspriestāko sievieti pasaulē. Jaunā sieviete parādījās neskaitāmās fotogrāfijas un video no sagrautā dzemdību nama Mariupolē (Ukrainā), ko apšaudīja un faktiski iznīcināja Krievijas armija.

Vēlāk visā pasaulē, tajā skaitā Latvijā, izplatījās ziņas, ka Marianna esot “blogere” ar ļoti reālistisku “meikapu” un Krievijas karaspēks nemaz neesot uzbrucis slimnīcai un šajās fotogrāfijās viss esot “iestudēts”” – šo, savukārt, paziņoja Krievijas vēstniecības Lielbritānijā pārstāvji.

Guys , we did it ! 🇺🇦✊🏽 @RussianEmbassy don’t you dare again communicate blatant misinformation here on this platform or try to gaslight.I hope you’ve learnt your lesson. #StopRussia #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/pKMzs0xGty

Atbildot uz kādas “Twitter” lietotājas sašutumu par uzlidojumu dzemdību namam un uzrakstīto, ka viņa taču ir stāvoklī, vēstniecības pārstāvji atbildēja: “Viņa ir patiešām. Viņai ir arī ļoti reālistisks meikaps. Viņai arī labi iet ar saviem skaistuma blogiem. Turklāt viņa nevarētu būt dzemdību namā uzlidojuma laikā, jo tas jau ilgu laiku ir pārņemts ar kaujiniekiem no bataljona, kas lika darbiniekiem atbrīvot telpas”.

Krievijas armijas Mariupolē bombardētās dzemdību nama fotogrāfiju autors Jevgeņijs Maloļecka laikrakstam “The Insider” personīgi apstiprināja, ka pretēji Krievijas Ārlietu ministrijas apgalvojumiem, slimnīcā atradās reāli, īsti pacienti, sievietes grūtnieces, nevis kaujinieku bataljons.

Galu galā, šis apmelojošais tvīts tika izplatīts neskaitāmos kanālos un soctīklos, pat Latvijā. Tomēr, kā izrādījās (ja vien kāds šaubījās), Marianna ir īsta sieviete un asinis uz viņas apģērba un sejas, nav vis meikaps, bet triecienā gūtas traumas.

Tomēr šim visam ir arī labs nobeigums. “Es saņēmu jaunumus no Mariannas – grūtnieces no Mariupoles bombardētās slimnīcas- radinieces. Viņiem izdevās sazināties ar viņu pa tālruni. Vakar pulksten 22:00 Mariannai piedzima meitiņa! Viņiem viss ir labi, bet Mariupolē ir ļoti auksts un bombardēšana neapstājas,” vietnē “Twitter” angļu valodā rakstīja žurnāliste Olga Tokarijuka.

I received an update from a relative of Marianna – a pregnant girl from Mariupol’s bombed hospital. They were able to reach her on the phone briefly. Last night at 10pm, Marianna gave birth to a baby girl! They are ok, but it’s very cold in Mariupol and the bombing doesn’t stop pic.twitter.com/PSLxI6I0zZ

— Olga Tokariuk (@olgatokariuk) March 11, 2022