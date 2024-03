VIDEO. Maskavā notiek Alekseja Navaļnija bēres: uz atvadīšanos no Krievijas opozīcijas līdera pulcējušies tūkstoši

Lai atvadītos no ieslodzījumā mirušā Krievijas opozīcijas līdera Aleksaja Navaļnija, pie Maskavas Marjinas rajona Dievmātes ikonas “Remdē manas skumjas” baznīcas piektdien pulcējušies vairāki tūkstoši cilvēku.

Tikmēr varasiestādes brīdinājušas, ka atvadīšanās un bēru laikā netikšot pieļauti “nesankcionēti” protesti.

Meanwhile, people are gathering at the temple to bid farewell to Navalny

The funeral is scheduled to begin in three hours. pic.twitter.com/UQ2C0ZdBgi

— NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2024