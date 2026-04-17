VIDEO. Mamma pēdējā brīdī paspēj mazo pavilkt atpakaļ: uz gājēju pārejas gandrīz notriec bērnu
Klaipēdā fiksēts bīstams incidents – bērns, skrienot pāri gājēju pārejai, tikai par mata tiesu izvairījās no pakļūšanas zem automašīnas.
Video sociālajos tīklos publicēts Facebook lapā “Reidas TV”. Tajā redzams, kā auto tuvojas pārejai, un kamēr pirmā mašīna apstājas, lai palaistu gājēju, nākamā knapi paspēj noreaģēt un noteikti piebremzēja par vēlu. Brīdī, kad mazais pietuvojās otrajam auto, mamma strauji viņu pavilka atpakaļ un negadījums tika novērsts pēdējā sekundē.
Video uzņemts vakar, pēcpusdienā, Klaipēdā, Vingio ielā.