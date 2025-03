VIDEO. Mierīgi brauc pa ietvi, kur iet cilvēki! Nekaunīgs rīdzinieks tīši pārkāpj likumu vai apjuka un “nezināja, kur palikt”? Krista Draveniece

“Tam šoferim kaut kas ar galvu nav kārtībā,” kāda rīdziniece nofilmē, kā šoferītis bez sirdsapziņas pārmetumiem braukā pa ietvi, kur iet gājēji.

“Par braukšanu pa ietvēm, gājēju ceļiem, velosipēdu ceļiem vai citām vietām (sadalošām joslām, ceļa nomalēm, apstādījumiem u. tml.), kas nav paredzētas transportlīdzekļu braukšanai, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam vienpadsmit naudas soda vienību apmērā, kas ir 55 eiro liels naudas sods. Ja transportlīdzekļa vadītāju aptur policijas darbinieks un sastāda administratīvā pārkāpuma protokolu, tad papildus naudas sodam vēl 3 pārkāpumu uzskaites punkti. Pa sadalošām joslām brauc gan tramvaji, autobusi un trolejbusi, tikai to vadītājus gan nesoda!” stāsta autoskolas pasniedzējs, docents Ēriks Griģis.

Varu minēt vienu no iespējamiem pārkāpuma iemesliem! Nofilmētajā sižetā redzamais autovadītājs caur izbūvēto arku izbrauc no blakus teritorijas un sastrēgumā netiek uz brauktuves, jo to aizņem sastrēgumā stāvošie automobiļi.

No blakus teritorijas autovadītājs varēja izbraukt arī pa sētas vārtiņiem. Steigā viņš nebrauc atpakaļ pagalmā, lai pa to aizbrauktu līdz vārtiņiem, bet brauc pa ietvi cerībā, lai atkārtoti izbrauktu sastrēgumā uz brauktuves it kā no pagalma.

Redzams, ka autovadītājs ir apjucis un steigā viņš redz tikai brīvu ietvi, lai pa to censtos izcīnīt sev vietu uz brauktuves. Filmētājs ir veiklāks un filmā ar prieku iemūžina apjukušo pārkāpēju!

“Rīga izmirst! Ne jau gājēji to atdzīvinās, bet autovadītāji, kas droši varēs piebraukt pie savas darba vietas, dzīves vietas, pakalpojumu sniedzējiem, atvest un aizvest preces, ieguldīt savu darbu, zināšanas un uzsākt uzņēmējdarbību! Un tikpat droši atstāt savu automobili “savā” stāvvietā, ne tikai, lai sniegtu pakalpojumus mazaisargātajiem ceļu satiksmes dalībniekiem, bet uzturētu dzīvu Rīgas centru!” norāda Griģis.