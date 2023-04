Foto: Shutterstock

VIDEO. Nofilmēti unikāli kadri: vilku pavasara rotaļas dabas rezervētā – gluži kā suņi







Vienā no Lietuvas dabas rezervātiem uzstādītā kamera nofilmējusi trīs vilku rotaļas. Skatoties no malas, var novērot, ka vilku attiecības ne ar ko daudz neatšķiras no suņu attiecībām – tie skrien, spēlējas, tvarsta viens otru, un ar īpašām rūpēm izturas pret gados vecāko vilku, kurš ir manāmi lēnīgāks.

Nesen unikāli kadri, kuros redzamas vilku savstarpējās attiecības, nofilmēti tepat Latvijā – Ķemeru Nacionālajā parkā.