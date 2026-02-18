VIDEO. Mammas pamestais Pančs piekļaujas plīša draugam – soctīklotāji nespēj valdīt asaras 0
Japānā kāds sešus mēnešus vecs makaks vārdā Pančs kļuvis par īstu sociālo tīklu zvaigzni. Video, kuros mazais pērtiķēns cieši apskāvis plīša orangutanu, saviļņojuši tūkstošiem cilvēku visā pasaulē.
Ar stāstu dalījās Ičikavas pilsētas zoodārzs, kur dzīvnieks dzīvo. Zoodārza pārstāvji sociālajos tīklos rakstīja:
“Šobrīd Pērtiķu kalnā ir mazulis ar plīša rotaļlietu. Viņš piedzima 2025. gada 26. jūlijā, tika pamests un audzināts mākslīgā aprūpē. No šā gada 19. janvāra viņš dzīvo kopā ar baru. Viņa vārds ir Pančs. Lūdzu, sirsnīgi vērojiet viņa augšanu!”
Pānčs piedzima 2025. gada jūlijā, taču drīz pēc nākšanas pasaulē māte viņu pameta. Zoodārza darbinieki bija spiesti iejaukties un uzsāka mazuļa mākslīgu barošanu un aprūpi. Tā kā savvaļā pērtiķēni no dzimšanas cieši turas pie mātes, aprūpētāji meklēja veidus, kā mazināt mazuļa stresu un trauksmi.
Viņam tika piedāvātas segas un vairākas mīkstās rotaļlietas. Pančs izvēlējās plīša orangutanu – un kopš tā laika tas kļuvis par viņa neatņemamu sabiedroto.
Video ar mazo dzīvnieciņu plaši izplatījušies sociālajos tīklos, kur lietotāji dalījās ar emocionāliem komentāriem.
Janvāra vidū Pančs tika pakāpeniski iepazīstināts ar citiem makakiem un veiksmīgi pievienots baram. Lai gan viņš jau sāk mijiedarboties ar citiem pērtiķiem, plīša draugs joprojām ir līdzās, palīdzot pārvarēt pielāgošanās periodu.
Primātu grupās mātes atteikšanās no mazuļa nav bieža, tomēr iespējama. Jaunas vai pirmreizējas mātes var nespēt izveidot tūlītēju saikni ar mazuli. Citkārt zemāka statusa mātītes, kas cieš no dominējošo dzīvnieku agresijas, var pamest mazuļus, ja nespēj tos pasargāt.
Zoodārza darbinieki turpina uzmanīgi uzraudzīt Panča attīstību un pakāpenisko integrāciju barā, cerot, ka ar laiku viņš kļūs arvien patstāvīgāks.
Tikmēr mazais makaks ar plīša orangutanu rokās jau iekarojis cilvēku sirdis visā pasaulē.