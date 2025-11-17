Kā ķirbis ietekmē organismu: 5 pārsteidzoši ieguvumi veselībai 0
Vai esi jau izmēģinājis 101 recepti ar ķirbi? Tas ir daudzpusīgs dārzenis, ko var izmantot daudzos ēdienos – sākot no zupām, kokteiļiem un pat kafijas dzēriena līdz konserviem un pīrāgiem.
Turklāt ķirbis ir ļoti vērtīgs lielā vitamīnu, minerālvielu un antioksidantu satura dēļ. Ķirbis labvēlīgi ietekmē zarnu darbību, taču tam piemīt arī vairākas citas ārkārtīgi labvēlīgas īpašības.
5 ieguvumi veselībai, lietojot uzturā ķirbi!
Zarnu veselība
Ķirbī ir daudz šķiedrvielu, tādējādi veicinot labu zarnu veselību. Turklāt daži pierādījumi liecina, ka ķirbju mizas satur alkoholā nešķīstošus polisaharīdus, kas samazina žultsskābju līmeni un veicina zarnu mikrobiotas augšanu.