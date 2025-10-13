Bijusī Valsts prezidenta amata kandidāte Elīna Pinto izstājas no “Progresīvajiem” 0
Partiju “Progresīvie” nolēmusi atstāt Elīna Pinto, kura bija partijas kandidāte pēdējās Valsts prezidenta vēlēšanās, aģentūru LETA informēja partijā.
Politiskais spēks vēstī, ka pirmdien “Progresīvie” ir saņēmuši Pinto iesniegumu par izstāšanos no partijas. “Progresīvie” norāda, ka ar cieņu pieņem šo lēmumu un izsaka pateicību Pinto par viņas nozīmīgo ieguldījumu partijas izaugsmē un pārstāvniecībā gan Latvijā, gan starptautiskā mērogā.
Pinto kopš 2024. gada bija partijas valdes locekle un pilnvarotā pārstāve Eiropas Zaļajā partijā. “Progresīvo” ieskatā viņas profesionālā pieredze, starptautiskā izpratne un aktīvā līdzdalība partijas politikas veidošanā ir palīdzējusi stiprināt “Progresīvo” redzamību un balsi arī Eiropā.
Par valdes locekli Pinto vietā saskaņā ar partijas statūtiem kļūs bijušais Rīgas domes deputāts Mārtiņš Zvejnieks, kurš pēc laulībām ieguvis uzvārdu Mieriņš.
Jau ziņots, ka Pinto bija “Progresīvo” kandidāte pēdējās Valsts prezidenta vēlēšanās, kā arī “Profresīvo” saraksta līdere 2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās, taču netika ievēlēta.