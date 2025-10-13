Foto: LETA
Foto: LETA
Elīna Pinto.

Bijusī Valsts prezidenta amata kandidāte Elīna Pinto izstājas no “Progresīvajiem” 0

LETA
14:41, 13. oktobris 2025
Ziņas Latvijā

Partiju “Progresīvie” nolēmusi atstāt Elīna Pinto, kura bija partijas kandidāte pēdējās Valsts prezidenta vēlēšanās, aģentūru LETA informēja partijā.

Reklāma
Reklāma
“Ja man “Swedbank” būtu nauda, es to pārskaitītu uz citu banku!” Sabiedrību satricina 17 gadus ilga krāpniecība 55
Traģēdija Brunavas pagastā: advokāts skaidro Modra Konovalova suņu nošaušanas tiesisko aspektu 1
Kokteilis
Četri zīlnieki izteica vienu un to pašu biedējošo prognozi par 2025. gada beigām
Lasīt citas ziņas

Politiskais spēks vēstī, ka pirmdien “Progresīvie” ir saņēmuši Pinto iesniegumu par izstāšanos no partijas. “Progresīvie” norāda, ka ar cieņu pieņem šo lēmumu un izsaka pateicību Pinto par viņas nozīmīgo ieguldījumu partijas izaugsmē un pārstāvniecībā gan Latvijā, gan starptautiskā mērogā.

Pinto kopš 2024. gada bija partijas valdes locekle un pilnvarotā pārstāve Eiropas Zaļajā partijā. “Progresīvo” ieskatā viņas profesionālā pieredze, starptautiskā izpratne un aktīvā līdzdalība partijas politikas veidošanā ir palīdzējusi stiprināt “Progresīvo” redzamību un balsi arī Eiropā.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kad “eksperta” viedoklis kļūst par demagoģiju
“Suņi tika nošauti 10. datumā, šodien ir 13…” Vai tiešām trīs dienu laikā nevar atrast vainīgo?
“Šodien pārstāja pukstēt viņa sirds…” Mūžībā aizgājis Mārtiņš Lauva

Par valdes locekli Pinto vietā saskaņā ar partijas statūtiem kļūs bijušais Rīgas domes deputāts Mārtiņš Zvejnieks, kurš pēc laulībām ieguvis uzvārdu Mieriņš.

Jau ziņots, ka Pinto bija “Progresīvo” kandidāte pēdējās Valsts prezidenta vēlēšanās, kā arī “Profresīvo” saraksta līdere 2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās, taču netika ievēlēta.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Elīna Pinto: Pietiek slēpties aiz citu valstu mugurām! Mums pašiem jāizrāda iniciatīva tik principiāli svarīgās lietās, kā Krievijas graudu importa aizliegums
Pinto priecājas par iegūto “bronzu” sacensībās par Valsts prezidenta krēslu
“Kāds padzīvojis ārzemēs un izvilkts no cilindra kā zaķītis pēc ausīm…” Puče komentē Pinto kandidatūru uz Valsts prezidenta amatu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.