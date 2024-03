VIDEO. “Kas notiek ar veselo saprātu?” Republikāņi savā pasākumā iekasē naudu par “Baidena” piekaušanu

Sociālajā medijā “X” publicēts šokējošs video, kurā redzams kā lelli, kas izskatās tā pat kā ASV prezidents Džo Baidens, sit un spārda ar kājām.

Tas ir bijis Republikāņu pasākums Kanzasā, kurā apmeklētāji par samaksu varēja piekaut Džo Baidena figūru.

Publicētā video komentētāji uzskata, ka šāds pasākums nav pieņemams: “To nedrīkst pieļaut, vismaz viņš ir valsts prezidents un ir pelnījis cieņu. Ja jums viņš nepatīk, tad nebalsojiet par viņu!”

“Tas ir nepareizi! Tā ir kūdīšana uz vardarbību.”

Kāds cits komentētājs uzskata, ka ar šādu attieksmi, Džo Baidena konkurents, Donalds Tramps tikai parāda, ka viņš neprot zaudēt.

Vēl kāds “X” platformas lietotājs, paužot atbalstu Džo Baidenam, norāda, ka tā arī nevienam nav izdevies Baidena lelli apgāzt pavisam.

This should not be allowed, at least he is a President of the country and deserves respect. If you don’t like him then don’t vote for him.

When you’d rather have your country ruled by a foreign genocidal warlord in putin than a democratically elected opposition leader, you’re a traitor to democracy and your state. The MAGA cult needs to go.

Nobody could even knock him over. One guy almost knocked himself down though. However, this should never be encouraged. Get a new hobby guys!

This is so wrong! So unpatriotic, unacceptable behavior. It is inciting political violence.

Disgusting!

It doesn’t matter if it’s an effigy of Biden, Trump or any others!

What the heck is happening to common sense and civility?

— John Lincoln (ジョン リンカーン) (@JohnLincolnusa) March 11, 2024