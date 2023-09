Ekerānuzņēmums no LTV Ziņu dienesta video soctīklā “Facebook”. Saldus novada Novadnieku pagastā ražošanas objektā ir izcēlies ugunsgrēks.

VIDEO. Saldus pusē degusi ražotne: VUGD tikai naktī izdevās nodzēst ugunsgrēku, jo darbus apgrūtināja degošā gāze







Ziņa papildināta ar jaunāko informāciju no VUGD.

Šo otrdien, 5.septembrī, plkst. 16.25 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēmis informāciju, ka Saldus novada Novadnieku pagastā ražošanas objektā ir izcēlies ugunsgrēks, vēstīja LTV Ziņu dienests soctīklā “Facebook”. Ugunsgrēka aculiecinieki soctīklā “X”, izplatot video, pauda, ka Saldus pusē degot Kaļķu fabrika Sātiņos.

“Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka ražošanas teritorijā notiek atklāta degšana un gāzes tvertņu periodiska eksplozija. Pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās no objekta evakuējās trīs cilvēki. Sākotnēji, pastāvot ļoti augstai bīstamībai, kas apdraud ugunsdzēsēju glābēju drošību, visi darbi tiek veikti no attāluma. Lai ierobežotu ugunsgrēka izplatīšanos, tiek veikti dzēšanas darbi, dzesēta krātuve un no liesmām sargāta netālu esošā ēka,” informēja LTV.

Darbam notikuma vietā esot piesaistīti plaši VUGD resursi – vairāk kā 30 ugunsdzēsēji glābēji, septiņas autocisternas, divas autokāpnes un glābšanas auto, kā arī Ezeres un Zirņu brīvprātīgo ugunsdzēsēju komanda.

Vēl šovakar vēlu vakarā VUGD darbinieki turpina dzēst ugunsgrēku ražotnē, informēja LTV Ziņu dienests, publicējot “Facebook” jaunāko video no notikuma vietas.

Kā trešdien, 6.septemrī, no rīta informē VUGD, tad ugunsgrēka dzēšanas darbi noslēdzās naktī.

Sākotnēji, pastāvot ļoti augstai bīstamībai, kas apdraudēja ugunsdzēsēju glābēju drošību, visi darbi tika veikti no attāluma. Dzēšanas darbus vēl vairāk sarežģīja tas, ka notikuma vietā dega arī gāze, kas noplūda no bojātas cisternas. Lai ierobežotu ugunsgrēka izplatīšanos, veikti dzēšanas darbi, dzesēta krātuve un bojātā cisterna, kā arī no liesmām nosargāta netālu esošā ēka. Pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās no objekta evakuējās pieci cilvēki.

“Liesmu izplatīšanos izdevās ierobežot plkst. 00.20, bet darbs notikuma vietā noslēdzās plkst. 02.29. Kopējā degšanas platība bija 790 m2, no tiem piecstāvu ēkas četros stāvos liesmas bija izplatījušās 460 m2 platībā, blakus ēkā dega telpa 50 m2 platībā un teritorija pie gāzes cisternas dega 40 m2 platībā. Darbam notikuma vietā bija piesaistīti plaši VUGD resursi – vairāk kā 30 ugunsdzēsēji glābēji, septiņas autocisternas, divas autokāpnes un glābšanas auto, kā arī Ezeres un Zirņu brīvprātīgo ugunsdzēsēju komanda, pašvaldības un Valsts policijas, AS Gaso un NMPD darbinieki,” tā portālu LA.LV informēja VUGD pārstāve Ilze Dāme – Birziņa.