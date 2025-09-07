VIDEO. Stilīgākā un modernākā klase Latvijā! Skolotājs Reinis Reķis Cēsīs skolēniem iekārtojis īstu sapņu klasi 0
Kaut kā pieņemts uzskatīt, ka klašu telpas ir klasiskas un, piedodiet, garlaicīgas. Tur ir krēsli, galdi, tāfele un vēl pāris mēbeles. Labākajā gadījumā ir arī veikts remonts.
Bet nu skolotājs Reinis Reķis, iespējams ir uzlicis jaunu latiņu, demonstrējot, ka klasēm nemaz nav jābūt garlaicīgāk un standartizētām. Tās iekārtojot var arī ļauties radošumam un pa īstam parūpēties, lai skolēni tur jūtas labi.
Reinis savā “Facebook” profilā dalījies ar video, kurā nodemonstrē klases telpu, kura patiesībā vēl nav pabeigta. It kā šķietams sīkums, bet īpaši prātā palika iespēja klasē uzvārīt tēju vai, kā smejas pats skolotājs, “Roltonus”. Un dīvāni, uz kuriem sajusties kā mājās.
Šāda klase būs 8.klases skolēniem Cēsu Bērzaines pamatskolā. Šī skolotājam esot pirmā audzināmā klase, tāpēc viņš gribējis, lai viņiem tiek kas vairāk par vienkāršu mācību telpu.
Klasē vēl bez standarta galdiem un krēsliem atrodas dzīvi augi, dīvāni, divas tāfeles, mūzikas atskaņošanas iekārta, mini skatuve, spēļu stūris, virtuvīte, kura pašiem būs jāuztur kārtībā. Pie logiem ir gar aizkari, kas kopā ar dīvāniem rada īpaši mājīgu atmosfēru.
Pie ieraksta lasāmi neskaitāmi pozitīvi komentāri, kuros cilvēki slavē skolotāja radošumu un idejas.