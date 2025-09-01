VIDEO. “Stiprāka Eiropa nozīmē stiprāku Latviju!” Siliņa par ES atbalstu Ukrainai un austrumu reģioniem 0
Ministru prezidente Evika Siliņa preses konferencē pēc tikšanās ar Eiropas Komisijas priekšsēdētāju Urzulu fon der Leienu skaidro, ka stiprāka Eiropa padara arī stiprāku Latviju, jo īpaši Ukrainas atbalsta un austrumu reģionu attīstības kontekstā.
“Mēs kopā arī kā kolēģes sniedzam atbalstu Ukrainai. Ukrainas vieta ir ES, un mēs iestājamies arī par tālāku sankciju stiprināšanu un importa tarifu noteikšanu Baltkrievijai un Krievijai,” sacīja Siliņa.
“Urzula, tavā vadībā Eiropas Komisija ir bijusi uzticams partneris gan Ukrainai, gan Latvijai. Un Krievijas uzsāktais karš ir atstājis būtisku ietekmi arī uz Latvijas ekonomiku, īpaši Austrumu reģionos, jo investori nedaudz nogaida un iesaldē savus līdzekļus, lai saprastu, kad beigsies karš, un tad viņiem būtu daudz drošāk ieguldīt mūsu Austrumu reģionā,” piebilda ministru prezidente.
Tāpēc es zinu, ka Urzula vienmēr ir iestājusies par Eiropas konkurētspējas stiprināšanu, un mēs ļoti viņu šajā jomā atbalstām. Stiprāka Eiropa nozīmē stiprāku Latviju, uzsvēra Siliņa.
Latvija jau ir atvēlējusi vairākus simtus miljonu eiro austrumu robežas reģionu stiprināšanai un drošības situācijas uzlabošanai, kā arī apstiprinājusi austrumu pierobežas ekonomiskās attīstības plānu tuvākajiem gadiem, novirzot vairāk nekā 640 miljonus eiro. “Ir svarīgi, ka šie mūsu centieni nav tikai nacionāli, un tie tiktu attiecīgi novērtēti arī ES,” piebilst ministru prezidente.
“Šajā kontekstā mēs arī pārrunājām ar ES komisijas vadītāju, ka nākamajā ES daudzgadu budžetā būs noteikti jādiskutē par Eiropas ārējām robežām. Vienojāmies, ka strādāsim, lai paredzētu īpašu finansiālo atbalstu Latvijas austrumu reģioniem,” atzīst Siliņa.
Prieks, ka Eiropas Komisijas kolēģiem par šo ir izpratne. Tieši tāpēc ES komisijas priekšsēdētāja viesojas ne tikai Latvijā, bet vairākās austrumu reģionu valstīs, lai ar savu klātbūtni parādītu, cik labi saprot šo situāciju un nozīmīgumu mūsu sabiedrībai, ka Eiropas komisijas līmenī šos jautājumus risina, uzskata ministru prezidente.
“Es paļaujos uz Eiropas komisijas prezidentes un visas Eiropas Komisijas izpratni šajā jautājumā. Daudzgadu budžeta kontekstā pozitīvi ir vērtējams ES priekšlikums un jau izteiktais piedāvājums CEF instrumentiem, kas ir kritiski svarīgi ‘Rail Baltica’ projektam un militārās mobilitātes attīstībai,” piebilst Siliņa.