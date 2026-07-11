VIDEO. Majestātiski! Jūrmalciema vīrietis mežā sastapis iespaidīgu sumbru baru 0
Strādājot Jūrmalciema apkārtnē, negaidītu un patiesi unikālu dabas skatu piedzīvojis akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” (LVM) vadošais mežierīcības meistars Edgars Šteins, kuram, veicot darba pienākumus, mežā izdevies vaigā vaigā sastapt brīvā dabā ārkārtīgi reti sastopamos sumbrus.
Meistaram izdevies novērot iespaidīgu, aptuveni 20 sumbru lielu baru, kas lēni un majestātiski devās savās gaitās, turklāt dzīvnieki izrādījuši pilnīgu mieru un īpaši nepievērsa uzmanību tuvumā esošā cilvēka klātbūtnei.
Kā skaidro LVM medību vadītājs Mārcis Pavlovičs, Latvijā savvaļā redzēt šos dabas milžus negadīsies bieži – tie mūsu valstī sastopami teju tikai un vienīgi Papes apkārtnē. Speciālists uzsver, ka šie dzīvnieki paši par sevi nav agresīvi, tie pārsvarā uzturas ciešā barā un dienas laikā pārvietojas samērā reti.
Vienlaikus medību vadītājs aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem un atgādina: ja gadās šos dzīvniekus satikt brīvā dabā, tiem nekādā gadījumā nevajag tuvoties, bet gan jāsaglabā miers, jāuzvedas klusi un nesteidzīgi jādodas prom.