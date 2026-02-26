Piekrastē pastiprināsies vējš, bet līs vai snigs? Laika prognoze ceturtdienai 0
Ceturtdien Latvijā būs pārsvarā mākoņains laiks, vietām ziemeļos nokritīs pa kādai sniegpārslai, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš piekrastes rajonos pastiprināsies brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē (m/s). Gaiss iesils līdz -2…+3 grādiem.
Rīgā lielākoties būs mākoņains laiks, bet būtiski nokrišņi joprojām nav gaidāmi. Dominēs mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, kas pēcpusdienā pastiprināsies līdz 15 m/s. Gaisa temperatūra galvaspilsētā būs ap nulli.